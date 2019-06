1 300 estudiantes impugnaron exámenes de admisión en Universidad de Cuenca

A finales de mayo se rindieron 34 000 pruebas de ingreso a este centro académico 1 300 estudiantes que aspiran a un cupo en una de las 37 carreras que ofrece la Universidad de Cuenca, impugnaron las notas obtenidas en los exámenes de admisión y han efectuado otro tipo de reclamos como que se filtraron las respuestas del examen para la carrera de medicina. El día de ayer, en el Parque de la Madre se concentraron para protestar por este proceso, mientras la institución anunció que dará respuesta a los reclamos en el trascurso de la semana.

Los exámenes se rindieron entre el 27 y 31 de mayo y los resultados no han sido de satisfacción de todos, de las 34 000 pruebas tomadas en ocho áreas de conocimiento, 1 300 serían las impugnadas. La universidad realizó un proceso de socialización con cerca de 800 estudiantes.

La institución académica rechazó los reclamos de padres que alegan que los jóvenes no tuvieron suficiente preparación para rendir los exámenes, ya que desde el 20 de marzo, se publicó en su sitio web los temas, subtemas y bibliografía sobre los que se tomaría los exámenes.

Algunas de las personas que impugnaron sus notas tienen temor de que la supuesta filtración de las preguntas del examen de Ciencias Médicas los afecte negativamente, pues creen que en otras áreas pudo suceder algo similar; no obstante, la universidad informó que los procesos se están desarrollando con transparencia y aseguran que ese caso particular no entorpecerá el proceso de admisión.

Patricio Narváez, miembro de la comisión de admisión de la Universidad de Cuenca, informó que investigan esta posible filtración y aseguró que en caso de comprobarse que se trata de un funcionario de la institución, será separado de la misma.

Fuente: El Tiempo