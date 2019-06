Este jueves, Asamblea posesionará a los consejeros del CPCCS definitivo

En esta sesión, el Pleno Legislativo también tratará el caso "Arroz Verde" Tras varias insistencias por parte de los vocales electos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el presidente de la Asamblea, César Litardo, convocó para este jueves 13 de junio al Pleno Legislativo para realizar el acto de posesión de los 7 consejeros electos el pasado 24 de marzo y, luego de más de dos meses y medio, poder asumir sus funciones.

Son más de dos meses que han transcurrido desde las elecciones seccionales, así como del Consejo de Participación y, hasta la fecha, no han podido asumir sus cargos oficialmente por retrasos de varias entidades.

A través de su cuenta de Twitter, Litardo anunció que este jueves, finalmente, el Pleno de la Asamblea posesionará a los nuevos consejeros del CPCCS y así poder asumir sus cargos.

Tras varios casos resueltos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), los vocales reclamaron a la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, que les entregue sus credenciales, que los avalan para ser posesionados. El pasado 6 de junio, se concretó esta entrega y el organismo electoral notificó a la Asamblea para que proceda con la posesión.

Desde el 6 de junio, varios consejeros, a través de su cuenta de Twitter, exigieron que se convoque a una sesión del Pleno para que se realice su posesión.

Otro reclamo de los vocales entrantes, es que el Consejo transitorio tiene pendiente cerrar sus funciones e iniciar el proceso de transición. Reclaman que los transitorios no han cumplido con el proceso de transición, que no han existido acercamientos entre los consejeros salientes y los entrantes para el intercambio de información, por lo que no saben el estado en el que queda esta función del Estado.

Está previsto que para este martes, en horas de la tarde, el Consejo transitorio apruebe el mandato de cierre.

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato, Asamblea Nacional