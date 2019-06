"Refinanciamiento de deuda obligará al Ecuador pagar USD$ 1100 millones más", advirtió Andrés Aráuz (AUDIO)

Audio Junio 11- Andrés Aráuz



El Gobierno Nacional propuso adquirir un nuevo préstamo que permita pagar un antiguo finamiento Andrés Aráuz, analista económico y miembro del Observatorio de la Dolarización, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, se refirió a las acciones del Gobierno Nacional sobre la economía del país y el nuevo endeudamiento planteado por el Ministerio de Economía. "Esta es una operación de pasivos donde yo tomo un préstamo para pagar otro. Uno se está endeudando nuevamente alargando el plazo nueve años más y va a significar un aumento en el pago de intereses por USD$ 1100 millones de dólares"

Ante las declaraciones del Richard Martínez que aseguró que ha adquirido una nueva deuda que está destinada para pagar una anterior y refinanciarla al 2029. “Esta política de endeudamiento tiene varios componentes. El día ayer el ministro anunció un nuevo endeudamiento a una taza del 9,85% y que usará ese dinero para recomprar una parte de la deuda que había sido emitida en el pasado y que se vencía en marzo del 2020”.

“Tanto pregonan que quieren bajar la deuda, pero eso no lo hacen, más bien, lo que han hecho es endeudarnos más. Vamos a pagar más” Sobre la cifra de la deuda que maneja el Ecuador, “este es un tema importante y la ciudadanía debe entender cómo se manejan la deuda y el riesgo país. Justo pocos días antes que el ministro vaya a salir a colocar bonos en mercados de capitales, se empieza a hacer el show del sobreendeudamiento, decían que USD$ 65 mil millones o USD$ 75 mil millones. Si esto o dice el Presidente de la República va a afectar”.

Comentó que por estas cosas es que cuando el país adquiere deuda los intereses suben. “Por eso es que el Ministro después tiene que decir que nos tuvimos que endeudar a intereses del 9,85% y no al 5%”.

Ante la pregunta de si el Gobierno está generando un escenario de la deuda, Aráuz, explicó que este caso se asemeja al de las privatizaciones. “El Gobierno dice que nuestras obras no sirven o no generan ganancias pero aun así quiere venderlas, si es que alguien defiende los intereses el Estado va a hablar de las bien construcciones. Porque lo que se busca es generar recursos y réditos. Uno habla bien de lo que quiere vender pero eso no pasa. Lo mismo pasa en la deuda”.

Aráuz explicó que la deuda, según la información que el Gobierno entregó al Fondo Monetario Internacional (FMI), “a cierre del 2018 llegó a USD$ 49 mil millones de dólares. Es lamentable el comportamiento sistemático por parte de Gobierno”. El Presidente Moreno días atrás aseguró que USD$ 75 mil millones era la deuda que mantenía el país.

“Esto inicio con la conformación el Veeduría a la Auditoria de la Contraloría de la deuda del Ecuador y en esta conformación tenemos listas claras de quienes son los tenedores de los bonos de la deuda externa. Estamos hablando de banqueros de inversión como Ramiro Crespo, que tiene subsidiarias offshore, que está de asesor informal del Gobierno de Moreno”.

Explicó que Crespo está aseriando a Moreno en Washington. “Él fue quien organizó el evento”. “Otros de los que estaban en esa veeduría fue el abogado León Roldós, vinculado a bancos del país. Además, se conoció que un banco que este ha sido abogado, está asesorando en nuevo endeudamiento para la entrega del campo Sacha. Además, estuvo Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y otros abogados de intereses internacionales. El análisis de esa veeduría es fundaméntela para poder entender que es lo que pasó”.

“Esta veeduría tenía un objetivo que era decir que estábamos sobre endeudados pero también hubo un objetivo programático que era cerrar las fuentes de financiamiento interno que tenía el país. Ahora el Estado ya no puede pedir préstamos a las entidades internas y ahora tenemos que ir a golpear puertas al capital financiero internacional. La deuda externa ha aumentado sustancialmente a partir del nuevo Gobierno”.

Aráuz explicó que en términos de deuda externa, sobre las cifras entregadas al FMI, “en términos del total de la deuda pública desde el fin del 2016 hasta el fin 2018, esta aumentó en 6% del Producto Interno Bruto. Antes el endeudamiento era la contraparte de la inversión púbica, ahora con seis puntos de aumento no hay obra pública”.

Explicó que ahora se está pidiendo adquirir deuda para pagar rubros como el bono de Desarrollo Humano, “esto esta prohibido en la Constitución. Analistas como Pablo Dávalos han recalcado que la deuda con el FMI no deja de ser deuda, sea tratado internacional o no, pero así sea un mero contrato de endeudamiento tenía que ser utilizado en proyectos de inversión. Esos conceptos no están presentes”.

“Esta en el texto del acuerdo con el FMI, en la pagina 25, que el dinero que recaude en nuevo endeudamiento el Gobierno del Ecuador tiene que ser utilizado para mantener depósitos en el Banco Central y que a su vez este debe depositarle en el exterior. En el momento que el Ministerio de Finanzas deposita en el Banco Central este lo mantiene en el exterior. En el gobierno anterior lo que se hizo fue repatriar parte de lo que se tenía para invertir en el país. Es justamente eso lo que fue prohibida por la Ley Trole 3”.

Explicó que ahora recibimos mínimas tasas de interés por tener nuestro dinero en bancos internacionales, “nos endeudamos con tasas del 4% de interés pero nuestros ingresos nos da menos de 0,2% o 0,4% de interés. Eso lo pusieron en la Ley para que el país no pueda tener fuentes de financiamiento nacional. Esto es perjudicial, al haberlo puesto en la Ley es muy peligroso para la sostenibilidad del mismo Estado”.

“El acuerdo con el FMI debe mantenerse depositada en el Banco Central pero ahora cambiaron una norma del coeficiente de liquidez doméstica, esta obligaba que los banco por cada dólar que tengas en sus reservas el 40% lo deben tener en el Ecuador. Eso fue subiendo hasta llegar el 70% para garantizar a dolarización. Hace pocos días cambiaron las normas que la plata del fondo de liquidez cuente como recursos domésticos, como si fuera dinero que están invertidos en el país”.

Comentó que eso significa que USD$ 2700 millones que estaban en el Ecuador, “ahora a su vez se le puede permitir sacar en el exterior. Los grandes bancos pueden hacer esto. Aquí hay una fuga de capitales fuerte. El Gobierno ha permitido a la banca ahora pueda sacar el dinero”.

“El representante del Presidente en la Junta Monetaria, Marcos López, salió en una declaración a decir que tenemos un compromiso verbal de que los banqueros no van a saca estos dineros. Esto es muy complicado y grave que el país tenga que estar dependiendo de compromisos verbales”.

Sobre el nuevo panorama económico que espera al Ecuador, “las metas para el 2019 se busca anclar el modelo económico. Lo que dijo el FMI era que vinieron a cambiar las instituciones y en algunos casos cambiar la Constitución. Ahora necesitan que regresen los TBIs”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato