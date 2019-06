Carlos Campaña: Juan Sebastián Roldán tiene derecho de ser aficionado taurino, pero no de infringir la Ley (AUDIO)

Audio Junio 11 - Carlos Campaña



Como ciudadanos, dijo, "estamos incómodos" con el accionar del funcionario público Carlos Campaña, del colectivo Rescate Animal, rechazó las declaraciones del Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, quien afirmó que "La Feria del Aficionado", un evento taurino, es privado y por ende se puede realizar ya que no hay una normativa en esos términos. "Tiene derecho de ser aficionado, pero no de infringir la Ley e irse en contra de los ciudadanos", reprochó el activista.