Defensor de indígenas aseguró que CHEVRON envió 10 abogados a cortes de EEUU para quitarle derechos constitucionales

Steven Donziger funge como abogado o defensor de las personas de Ecuador y la Amazonía denunció que tratan de incautarle aparatos electrónicos Por medio de sus redes sociales Steven Donziger, abogado o defensor para las personas de Ecuador y la Amazonia, denunció que una vez que CHEVRON perdió el caso por contaminación en la Amazonía con grupos indígenas, esta compañía envió 10 abogados a las cortes estadounidenses para internar quitarle sus derechos constitucionales.

“Luego de perder el caso de contaminación en Ecuador, Chevron envió ayer 10 abogados a una corte estadounidense para tratar de quitarme mis derechos constitucionales. La compañía quiere mi computadora, teléfono y claves para crear un mecanismo de espionaje permanente a mi trabajo”, dijo Donziger.

“El juez Kaplan de USA, quien tiene inversiones en Chevron, accedió a la solicitud de la compañía y me está multando con $200m DIARIOS por cada día que no entregue mis aparatos electrónicos. Kaplan antes me había amenazada con aplicar la multa más alta en la historia de NY”, también denunció el jurista en sus redes sociales.

La justicia ecuatoriana sentenció a CHEVRON a un pago de más de USD$ 9 mil millones de dólares a la empresa petrolera para la remediación del medio ambiente por la contaminación realizada desde los 60´ hasta los 90´. Sin embargo, en agosto de 2018 la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya emitió un laudo que concluyó que la sentencia ecuatoriana contra la empresa “se obtuvo mediante fraude, soborno y corrupción”. (BGV)

Fuente: Twitter/ Ecuadorinmediato