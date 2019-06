LA GACETA (Cotopaxi) Estudiantes universitarios marcharon a la Prefectura pidiendo arreglo de la vía a Salache

Asfaltado de la vía al campus de Salache, iluminación seguridad fueron entre otras las razones por las que cientos de estudiantes universitarios de la UTC

Asfaltado de la vía al campus de Salache, iluminación seguridad fueron entre otras las razones por las que cientos de estudiantes universitarios de la UTC del campus de Salache, realizaron una marcha de protesta, pidiendo que el GPC cumpla con el ofrecimiento de asfaltar la vía, compromiso que viene arrastrándose desde el 2018.

En horas de la mañana aproximadamente unos 1000 alumnos de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que estudian en el campus de Salache, conjuntamente con trabajadores, docentes y autoridades realizaron una jornada de protesta que inició en el sector de León, ubicado en la Unidad Nacional en la parte sur de la ciudad, desde donde avanzaron por las calles de la urbe hasta la Prefectura de Cotopaxi, hicieron su paso por los bajos de la Gobernación, mediante gritos y pancartas pedían el asfalto de la vía a Salache desde la E35 hasta el campus universitario que se encuentra en muy malas condiciones.

La marcha se instaló en los bajos del Gobierno Provincial de Cotopaxi, que estuvo seguida de cerca por personal de la Policía Nacional, quienes de igual forma se instalaron en los bajos de la Prefectura.

Una delegación de 20 personas, entre alumnos, docentes y autoridades fueron recibidos en el salón de sesiones por funcionarios municipales quienes escucharon los planteamientos de los asistentes; Giovanna Parra, decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la UTC, instalada en Salache, “estamos aquí toda la comunidad universitaria que laboramos en el campus de Salache, para conversar con la autoridad provincial y que el ofrecimiento sea cumplido.

El presidente de la FEUE Cotopaxi, Carlos Quishpe, dijo que los alumnos que estudian en Salache se sienten afectados por el mal estado de la vía, además no cuentan con seguridad, el puente existente en el sitio está a punto de caerse, por ello exigimos una solución del Prefecto; no nos iremos de la institución sino no existe una respuesta concreta sobre el asfaltado de la vía” aclaró el dirigente estudiantil.

Sebastián Jaramillo, presidente de Liga Deportiva Universitaria de la UTC, expresó que no es justo que siendo una universidad pública de varios años en la provincia siga teniendo necesidades y que no han sido solucionadas por las autoridades de la provincia, apuntó que la vía que conduce desde la E35 hasta el campus de Salache se encuentre en muy malas condiciones, y que a pesar del ofrecimiento realizado por el Prefecto hasta la fecha no se haya cumplido con el asfaltado.

Al asfaltado de la vía se suman la dotación de alumbrado público, mayor seguridad para los estudiantes que tienen sus actividades educativas hasta las 19:00, y la dotación de unidades de salud, el dirigente estudiantil señaló que en las instalaciones de Salache viene educándose sobre los 3000 estudiantes que están en la lucha hasta cuando el GPC cumpla con la elaboración del asfaltado de la vía, advirtieron que de no tener respuesta los estudiantes se tomarán la E35.

Frente al pedido de los entes universitarios, la respuesta de los funcionarios del GPC a través del director de compras públicas fue que la obra está en proceso de adjudicación y que en el transcurso de la presente semana se tendrá al contratista que realizará la obra, por lo tanto en los próximos días luego de cumplir con el proceso de presentación de garantías estaría arrancando los trabajos en los próximos días, indicaron el presupuesto establecido para el asfaltado de la obra está sobre los 400 000 dólares.

A pesar de la respuesta dada por los funcionarios del GPC, los universitarios no salieron satisfechos, por lo que insistieron en el pedido al Prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, visite el campus universitario el lunes 17 de junio, y explicó a los estudiantes sobre cómo está el proceso de la realización de la obra; asimismo, los estudiantes solicitaron al GPC que mientras se ejecute el asfaltado de la vía se efectúe el bacheo de la carretera.