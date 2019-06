Gabriela Rivadeneira afirmó que Lenín Moreno sabía cómo se manejaba los fondos en Alianza PAÍS

"10 años fue parte de Revolución Ciudadana y no fue parte cualquiera", dijo la asambleísta Gabriela Rivadeneira, asambleísta, habló sobre la nueva publicación de "La Fuente" en el caso Arroz Verde" que implicaría el uso de dineros irregulares en la campaña del Presidente. La legisladora afirmó que el Primer Mandatario sabía cómo se manejaba su campaña, "10 años fue parte de la Revolución Ciudadana y no fue parte cualquiera".

“Fue vicepresidente de la República, primer vicepresidente de la organización política Alianza PAIS, que la representaba y fue luego cuatro años delegado del Ecuador en ONU. Venir a decir después de que no sabía cómo estaba el ámbito económico (…) que no sabía cómo se financiaban sus campañas, por favor, y menos mal en el último informe se cita con claridad a dos de sus manos derechas, Mangas y Andrés Michelena que están citados en este informe como parte de los financiamientos que recibió la campaña”, dijo Rivadeneira.

Por otro lado, Rivadeneira aseguró que Alianza PAÍS para la campaña 2013-2014 no recibió “ni un centavo de las empresas mencionadas en el informe. “Yo no creo que (ODEBRECHT) haya realizado (aportes), porque en primera instancia es un tema que está en Fiscalía, pero segundo acojo las palabras de Galo Mora y Dorís Solís, con quienes dimos una rueda de prensa hace ya un mes, sobre este tema, y Galo que era secretario en este tiempo dijo que AP no había recibido un solo centavo, ni de Odebrecht, ni de ninguna otra de las empresas que estaba relacionado”.

Por ahora, la Fiscalía está investigando estos presuntos dineros irregulares eN la campaña del expresidente de la República Rafael Correa y el actual presidente de la República, Lenín Moreno, quien ha dicho que no tenía conocimiento de que los recursos usados en su campaña podrían ser irregulares. (BGV)

Fuente: Vistazo/ Ecuadorinmediato