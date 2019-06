"Debemos hacer una auditoria a lo gastado por el Consejo de Participación Transitorio", advirtió Padre Tuárez (AUDIO)

El nuevo Consejero recordó que es necesario investigar qué fue lo que hizo el pasado CPCCS-T El Consejero de Participación Ciudadana, Padre Carlos Tuárez, habló en los micrófonos en Ecuadorinmediato y aseguró que era necesario que se realice una auditoría a lo actuado por el CPPCS-T y lo gastado.

“Esto ha sido una novela de no acabar, ha sido una persecución terrible por los mismo de siempre. Los compañeros que no ganaron por la vía democrática querían meterse por la ventana, como David Rosero. Querían irrespetar y sin un mínimo de escrúpulos por parte de estas personas. Me pregunto en qué fue lo que me metí porque por lo que veo hay mucha deshonestidad en este sector y no hay valores en la política ecuatoriana”.

Explicó que cuando alguna persona busca un cargo “no va con buena intención”. “Hubo personas que querían violentar este proceso y por eso es que hago un llamado a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral para que actúen en derecho y no se dejen presionar por partidos político, o poderes económicos. El pueblo ya se anunció y tenemos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.

“Por fin a presidente del CNE, Diana Atamaint, dijo ya basta y se dieron todas las impugnaciones y ahora tenemos las credenciales. Mostros debimos haber sido posicionados el 14 de mayo, pero nos entregaron recién las credenciales el 6 de junio. Ahora el presidente de la Asamblea, César Litardo, nos ha convocado para el jueves 13 de junio a nuestra posesión”.

Explicó que esto se va hacer a las 08h00, “me llama la atención que esto sea tan temprano porque hay varias organizaciones sociales que quieren acompañaros, pero ellos están llegando de provincias. Nos quieren posicionar al apuro y sin darle la importancia debida. Nosotros somos autoridades nacionales y elegidas democráticamente”.

“A mí no me pusieron los grandes grupos, sino los pobres. Mis feligreses me dijeron que ellos habían votado por mí”.

El Padre Tuárez también habló sobre el trabajo que realizó el Consejo de Participación Transitorio, “estas personas decidieron reducir el presupuesto de esta institución, además que dispuso la movilización del personal a otros sititos. Ahora nos enviaron a Santa Prisca, a un edificio que no está tan bien, para atender a la gente”.

“Yo envié una carta al presidente del Consejo de Participación Transitorio para que se dé una transición ordenada, como lo indica el art. 3 de la Constitución, pero hasta ahora no hay una respuesta”. Comentó que lo que se busca es conocer el estado de los archivos de esta entidad.

“Quiero saber si se me están llevando partes de los archivos de la Función de Transparencia y el estado de estos documentos”. Recordó que hubo tres traslados en apenas un año de CPCCS-T. “Yo espero encontrar un archivo ordenado. Queremos saber dónde están los archivos del Consejo. Quiero que me den el libro de actas de sesiones que se han mantenido. Es decir, toda la administración”.

Explicó que es necesario realizar una auditoría al presupuesto que tuvo el Consejo Transitorio, “hay que hacer estas investigaciones para saber en qué se gastó el dinero, porque tuvieron un presupuesto elevado, pero yo nunca les vi haciendo trabajo en territorio. El Padre Tuárez sí va hacer territorio”.

“Yo fui a escucharles a mis hermanos migrantes, pero me preocupa de una manera enorme que fue lo que dejaron los anteriores Consejos”.

Sobre la propuesta de Pablo Dávila de empezar la recolección de firmas para impulsar la Consulta Popular que elimine el Consejo de Participación comentó que, “este señor no representa a nadie, no ha ganado nada nunca y mucho menos ha hecho campaña. El goza de que estuvo puesto a dedo y que ha traicionado a voluntad del pueblo ecuatoriano porque abusivamente hizo cosas que estaban fuera de la Ley”.

Recordó que el Transitorio solo tenía seis meses para designar a las nuevas autoridades, “ellos después de este hicieron un cambio en todas las instituciones. Además, la Corte Constitucional les blinda, ahora no podemos actuar. Si el consejero Pablo continúa con esta Consulta yo le pediré que me incluya en el proceso de recolección y preguntarle al pueblo ecuatoriano está usted de acuerdo en que el Consejo definitivo revise todo lo actuado por el Transitorio. Creo que la mayoría absoluta será un sí”.

“Este señor Dávila no responde al pueblo ecuatoriano, sino al egoísmo, maldad y capricho de unos cuantos”. Tuárez propuso que era necesario revisar el trabajo del anterior Consejo. “De cuando acá un poder no está sujeto de fiscalización y se blindan ellos mismos. Esto vamos a enfréntalo revisando, con lo constitucionalistas, cuales son los vacíos y como demos interpretar ese decreto de la Corte Constitucional, hay otros mecanismos internacionales u otra Asamblea Nacional Constituyente”.

Quien debe responder a sus funciones es la ministra del Interior, María Paula Romo. A decir de Tuárez, la titular del Interior se ha inmiscuido más en el tema político que en lo concerniente a la seguridad nacional y es por ello que el sistema penitenciario se ha visto afectado sin tener una autoridad que controle la violencia que se ha disparado en los Centros de Rehabilitación.

“Doctora María Paula Romo, ponga más atención. No se dedique tanto al mundo de la política. No se dedique tanto al Consejo de Participación Ciudadana. Dedíquese a su función que es la seguridad de toda la República”, dice Tuárez.

Y todo ello ocasionado por la gestión del presidente Moreno quien no ha ejecutado medidas oportunas en este y otros problemas como el desempleo, etc. Es por tal motivo que podría abrirse un canal de diálogo para que Tuárez exponga sus observaciones frente al trabajo del Ejecutivo

“Si quisiera hablar con el Presidente de la República y decirle Lenín es usted el que está quedando mal, es usted el que va a quedar como el peor Presidente de la República de todas las épocas, es usted el responsable, no son los súper ministros, tiene que tomar la autoridad de la nación”.

En ese sentido tampoco descarta generar consensos con las demás instituciones del Estado pues todas deben unirse si la finalidad es trabajar por el progreso del país.

“Es el momento de que el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y entes de control, juntemos nuestras fuerzas para sacar adelante al Ecuador o sino esto se hunde”.

Eso no quiere decir que irregularidades como la no designación de un Contralor General deba dejar de investigarse. La prorrogación de Pablo Celi es “abusiva” dice el Padre Tuárez, pero endosa el problema a la Corte Constitucional para que ella la resuelva pues a su criterio esta es la institución que ha permitido tal anomalía.

“En el caso de él (Pablo Celi) no lo he pensado, pero pienso que hay que invitar al presidente de la Corte Constitucional o a quien hizo eso o a los miembros y preguntarles a ellos. Es la Corte Constitucional la que debe responder ante la nación por ese un acto abusivo porque él no está designado como lo manda la Ley y la Constitución.

Y es que según cree el nuevo Consejero de Participación, Celi “está blindado”.

En cuanto al actuar de la justicia, el Padre Tuárez aseguró a todos aquellos que han sido perseguidos por la lluvia de acusaciones que han llegado desde la Fiscalía, incluso al presidente Moreno. “Pido a la Fiscal general que abra el caso INA Papers y haga una investigación completa para el buen nombre del señor Presidente. No podemos vivir en esta suerte de acusaciones, ya basta”.

