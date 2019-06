Glenda Morejón: "Espero con mis buenas actuaciones entrar a otro Plan de Alto Rendimiento"

La marchista ecuatoriana terminó como campeona en 20 km en España La marchista ecuatoriana Glenda Morejón el pasado sábado consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En la entrevista se refirió a sus próximo retos, a la lesión que la aqueja y a sus intenciones de estar en otro plan del Alto Rendimiento de la Secretaría del Deporte.

La marchista imbabureña Glenda Morejón llenó de júbilo al Ecuador, el sábado en el Gran Premio de Cantones España, donde se consagró como ganadora y batió records sudamericanos de 5, 10 y 20 km.

Glenda en la entrevista enfatizó que está lesionada y pese al dolor solo tenía la convicción de ganar: «Antes de la competición estaba nerviosa, observé la lista y vi que participaba la campeona olímpica 2016 y la campeona mundial 2018. Solo tenía la convicción de hacer un buen papel, para conseguir mi clasificación a Tokio 2020»

Así mismo reiteró que en el último kilómetro sacó toda su potencial para ganar: «En principio me guardé, porque dos chinas se adelantaron al pelotón. Luego me dí cuenta que en mi pelotón estaba la campeona olímpica y me tranquilicé. Finalmente faltando 1 km hice mi remate y me despegué de la atleta china para llevarme el triunfo»

Morejón destacó que recibe apoyo de la empresa privada, e hizo hincapié en que deben recategorizarla en el Plan de Alto de Rendimiento del Estado, para ayudar su familia y prepararse de mejor forma: «Recibo apoyo de la empresa privada para mi alimentación y nutrición. También me apoya la Secretaría Del Deporte, pero espero entrar en otro plan de Alto Rendimiento, con mis buenas actuaciones» (BGV)

Fuente: La Red