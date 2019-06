Santiago Cuesta sobre sistema carcelario: "¿Qué más quieren ustedes que haga? El problema son guerras internas"

"Hay cosas que podemos evitarlas, hay cosas que no las podemos evitar", afirmó Este miércoles 12 de junio el consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, se pronunció sobre la crisis penitenciaria, que se agudizó con un nuevo amotinamiento este martes en la cárcel de Guayaquil. "Tenemos más de 2.000 policías en las cárceles en la primera línea de seguridad, tenemos a las Fuerzas Armadas en el segundo cordón, ¿Qué más quieren ustedes que haga? ¿Cómo podemos controlar que no se maten entre ellos? El problema son guerras internas, hay cosas que podemos evitarlas, hay cosas que no", dijo Cuesta.