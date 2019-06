LA GACETA (Cotopaxi) Autoridades aspiran convertir a la provincia en destino turístico seguro

Varias instituciones de Cotopaxi que fueron parte de la reunión de Seguridad Turística dieron a conocer que uno de los objetivos es convertir a Cotopaxi en un destino turístico seguro para los visitantes nacionales y extranjeros.

En el salón de la Gobernación, se reunió la Mesa de Seguridad Turística de Cotopaxi, al lugar asistieron el representante de la Policía Nacional, Servicio de Rentas Internas, Bomberos, Gobernación, hoteleros, ECU 911, Ambiente, entre otros. La reunión fue presidida por la coordinadora Zonal del Ministerio de Turismo, Catalina Guerrero.

Comentó que el objetivo de la cita es consolidar con varias instituciones de la provincia y convertir a Cotopaxi en un destino turístico seguro, meta que se logrará mediante un trabajo conjunto de las distintas autoridades.

Destacó que, dentro de la provincia, felizmente no han habido hechos lamentables con turistas que han llegado a Cotopaxi por ello es importante seguir manteniendo un trabajo conjunto para garantizar la presencia del visitante a los diferentes destinos provinciales, recordó que si no se garantiza seguridad, simplemente no existe turismo.

Catalina Guerrero, manifestó que Cotopaxi es una de las provincias con mayor número de atractivos turísticos, entre ellos está: el Parque Nacional Cotopaxi, Los Ilinizas, Quilotoa, área recreación El Boliche, a ello se suma el turismo cultural, la fiesta de las Octavas de Corpus Christi.

Sobre las fiestas del Corpus Christi que se desarrollará en los próximos días en el cantón Pujilí, la Coordinadora Zonal de Turismo señaló que la institución está promocionando la fiesta mediante la difusión de dos videos en los medios audiovisuales, de igual forma contó que el Ministerio de Turismo trabaja a nivel nacional e internacional en la promoción de sitios como el Cotopaxi y el Quilotoa.

Asimismo, informó que existe el compromiso del Ministerio de realizar la promoción de las fiestas del cantón Salcedo, la finalidad es dar realce a las festividades cantonales, de igual forma apuntó que la entidad está trabajando sobre el desarrollo del campeonato de Karting que se cumpliría en la ciudad de Latacunga en la pista del kartódromo del Tenis Club donde habrá la presencia de turistas nacionales y extranjeros, por ello la autoridad hizo la invitación a los prestadores de servicio de la provincia para que se empoderen de esta actividad.