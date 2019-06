"Quisiera ya confirmarlo a Antonio Valencia pero no puedo aún", dijo Esteban Paz

El dirigente de Liga aseguró que está en negociaciones desde enero Esteban Paz, dirigente de Liga Deportiva Universitaria se refirió a la posible llegada al equipo albo del lateral ecuatoriano Antonio Valencia que viene de terminar su contrato con el Manchester United.

En las últimas horas se ha especulado sobre el posible interés de Liga sobre Antonio Valencia, referente de la selección ecuatoriano y que viene de militar en el Manchester United. A lo que el dirigente respondió “Quisiera ya confirmarlo a Antonio Valencia pero no puedo aún; desde enero estoy trabajando en esto y no está firmado. Competimos con equipos en Turquía, China y la MLS”.

Así mismo Paz, si bien explicó que hay el interés, todavía no está nada confirmado, porque Antonio Valencia solo decidirá después de su participación en la Copa América. “Si llega Antonio Valencia no lo vemos como un gasto, sino como una inversión. Por mas alto que resulte su contrato el tenerlo sería beneficioso para que el hincha ya no tenga mas excusas y nos acompañe”, expresó. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato