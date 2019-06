Caso Ola Bini: Fiscalía de Ecuador y Estados Unidos logran desencriptar equipos informáticos del activista sueco

La justicia ecuatoriana envió las pruebas de este caso al país norteamericano porque no pudieron desencriptar los documentos Según informa la cadena informativa CNN, "altas fuentes del gobierno de Ecuador confirmaron que la Fiscalía de ese país, con la asistencia de expertos informáticos del Departamento de Justicia de EE.UU. y del FBI, logró desencriptar los principales equipos informáticos de Ola Bini", experto en sistemas acusado de delitos informáticos.

Las fuentes habrían confirmado que los especialistas hallaron información que ratificaría la presunción del gobierno de Ecuador de que Bini habría hackeado información de varios gobiernos, incluido el de Ecuador.

Carlos Soria, abogado de Bini, afirmó que desconoce si los equipos informáticos de su cliente fueron desencriptados. “La Fiscalía no nos ha notificado nada puntual, pero según consta en el expediente, la Fiscalía ha solicitado y ya ha enviado copias de los discos duros de Ola Bini a las autoridades judiciales de Estados Unidos“, aseguró.

En Fiscalía, aún no se ha indicado si el análisis de las computadoras y otros dispositivos continúa, pero no se pronunciaron sobre si accedieron o no a los datos, dentro de la asistencia penal solicitada por el Departamento de Justicia de EE.UU.

El 21 de mayo, Telconet, empresa que albergaba un servidor de Bini, confirmó mediante comunicado que entregó el servidor a la Fiscalía para cumplir con una orden judicial en este caso. Bini en entrevista con la cadena CNN dijo que sabe que las autoridades tienen el servidor. Sin embargo, se niega a compartir las contraseñas con ellos, argumentando que desconoce de qué se le acusa.

Ola Bini, sueco radicado en Ecuador es uno de los hombres cercanos al fundador de Wikileaks, Julian Assange, y es acusado de participar en una campaña de desestabilización contra las actuales autoridades y de penetrar sin autorización a cuentas oficiales y privadas. Actualmente está detenido desde hace dos meses.

[PC]

Fuente: CNN