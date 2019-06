"Quiero vivir en Ecuador, estoy contento y agradecido con este país por dejarme quedar", dijo Paul Ceglia

Audio Junio 13- Paul Ceglia



El Presidente de la República, Lenín Moreno, entregó asilo a demandante de Facebook que pudo haber sido extraditado a EE.UU Paul Ceglia, demandante de Facebook, junto con su familia y su abogado, Norman Pérez, en los micrófonos de Ecxuadorinmediato.com, hablaron sobre su caso y la decisión del Presidente Lenín Moreno de nevitar la extradición del ciudadano estadounidense. "Quiero vivir en Ecuador, estoy contento y agradecido con este país por dejarme quedar".

El abogado de Paul Ceglia, Norman Pérez, explicó el caso de ciudadano estadounidense, “Paul Ceglia tiene una demanda en contra de Mark Zuckerberg porque ambos firmaron un contrato en el 2003 donde se repartían las acciones en 50/50 de Facebook, que tenía otro nombre entonces. Este juicio empieza a desarrollarse en Estado Unidos y en términos generales el poder económico que tiene la red social más grande del mundo hizo que este caso se de la vuelta y se lo enjuicie a Paul”.

Pérez explicó que el proceso sigue abierto con Facebook y esto ocasionó que sea arrestado. “La orden de prisión es emitida por parte de una corte de Manhattan, un organismo que está a las órdenes del Wall Street”. El jurista explicó que él vino a Ecuador por el juicio que tenía el Estado con CHEVRON.

El abogado recordó que la decisión del Presidente del Republica, Lenín Moreno, de negar la extradición que había solicitado Estados Unidos es una decisión sin precedentes. “Esto ha demostrado la soberanía del Ecuador. La justicia ecuatoriana actúa solo por el tema de la extradición. Mi cliente puso tres habeas corpus y al ser negado. Paul tiene un hijo ecuatoriano de pocos meses, tomando en cuenta esto es que el Presidente decidió negar la extradición”.

“El tema de Facebook no es un tema de Ecuador sino responsabilidad de la justicia estadounidense. Entonces no es mester de la justicia ecuatoriana o del Presiente para pronunciarse al respecto”. Pérez explicó que tenía un juicio de alimentos su cliente con el afán de que este no pueda salir del país mientras estaba encarcelado.

Ceglia demostró su emoción y contento al saber que Ecuador no permitió su extradición, “Estoy muy contento y absolutamente emocionado. Eso ha sido increíble, llevo dos días con mi familia”.

Explicó que las palabras del Papa Francisco fueron muy importantes para él, “la corrupción del capitalismo desigual ha tomado la mayoría de este mundo y si hubieran hablado conmigo 10 años atrás yo creía que la justicia estadounidense era una de las mejores en el mundo. Cuando yo puse mi denuncia contra Mark Zuckerberg y Facebook estaba seguro que la justicia estadounidense me iba a proteger, pero me di cuenta que si eres miembro de la elite financiera estas protegido por los altos cargos”.

“Ahora lo que me he dado cuenta es que cualquiera que quiera cuestionar al sistema o la ley puede ver la corrupción, no solo en mi caso sino en otros”. Ceglia aseguró que había una razón simple para escoger a Ecuador como su hogar de residencia y era el caso CHEVRON.

“Yo no sabía español y tampoco estuve en Ecuador, pero solo ha habido dos casos en los últimos 10 años en la historia de la justicia estadounidense sobre lucha contra organismos multinacionales o corporaciones gigantescas. Por eso me volví conocedor del caso de CHEVRON y de la ley generada para juzgar este tipo de casos que era “Fraude en la Corte” (Fraud on the Court)”.

Ceglia explicó que usando esta ley la justicia estadounidense ha descartado dos casos sin tomar en cuenta los derechos: mi caso Ceglia vs Facebook y el segundo caso Chevron contra Ecuador. “En los dos casos estas corporaciones usaron esta ley para poder salir impunes. La gente de en Ecuador en verdad entiende, por la denegación de justicia en su caso lo que ocurre, entonces sabía que si en algún lugar iba a encontrar justicia iba a ser acá en Ecuador”.

El abogado Pérez explicó que el caso de Facebook con Ecuador no tiene ningún vínculo, “este es un caso trascendental y el ejercicio soberano de nuestro presidente es visible. Este es un tema exclusivamente de legislación ecuatoriana. Pero el caso, en EE.UU., es entre privados y no tiene que intervenir el Gobierno”.

Ceglia mencionó que llegó a Ecuador en 2016 y vino por justicia. “Yo entre a muchas oficinas de abogados para hablar mi historia, pero todos pensaban que yo estaba loco. Por eso no pude conseguir ayuda. Parte de mi historia es que con mi esposa tratamos de tener un bebe por más de 10 años y muchos dijeron que era imposible, pero cuando llegue Cuenca después de seis meses mi esposa estaba embrazada”.

“Por eso mi prioridad cambio en ese momento y supe que tenía que generar una vida para mi familia”. Ceglia afirmó que piensa quedarse en Ecuador, “me gusta este país. Mi tiempo en la cárcel todo mi tiempo acá ha hecho que respete a toda la sociedad, porque me encanta como la ciudadanía se trata unos a otros”.

Ceglia recordó que estuvo detenido en la cárcel por 10 meses. Pérez explicó que este caso tuvo una sentencia que permitió la captura de Ceglia por el pedido de extradición que estaba en su contra. Marie Ceglia, la esposa de Paul, fue y tuvo un papel muy importante en el asilo concebido al ciudadano estadounidense, dijo el abogado.

Por su parte Marie Ceglia dijo que “esta experiencia empezó con mucho miedo, porque cuando mi esposo fue detenido no me dijeron nada entonces yo no sabía si Paul ya había sido enviado a Estados Unidos o estaba en la cárcel. Estuvimos muy preocupados. Pero después hable con abogados y esto me tuvo más tranquilo”.

“Nosotros queremos tener una vida normal y poder tener tranquilidad, podrá pasar con mi familia. Poder conseguir un trabajo y tener una vida”. Marie Ceglia aseguró que le encantaría hablar con el Presidente de la República y agradecerle por lo que ha hecho. “Le quiero dar muchos abrazos, porque salvo la vida de nuestra familia”.

Pérez explicó que hubo un pedido de asilo por parte de Paul Ceglia para poderse quedar en Ecuador y esto permitió que el Presidente decida esta acción. “Recibir la noticia fue algo motivante para todas las partes y es un reencuentro familiar. El Ecuador ha protegido a la familia Ceglia”.

Marie Ceglia dijo que no tienen planes para regresar a los Estados Unidos. “Yo quiero vivir aquí”. Paul dijo que tampoco quiere regresar, fueron cuatro años muy difíciles para mi familia y todos sacrificamos cosas. Cuando apague mi GPS en 2015 no teníamos no ninguna idea que iba a ser de nosotros. Cuando tienen a tantas personas poderosas en tu contra, incluso recibimos amenazas de muerte, estábamos asustados y estábamos paranoicos”.

“En muchas maneras cuando fui arrestado me sentí aliviado y feliz para saber que iba a haber una resolución en este caso. Ahora quiero empezar mi nueva vida en Ecuador”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato