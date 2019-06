Ricardo Patiño negó su supuesta vinculación con hackers para desestabilizar el país (AUDIO)

Audio Junio 13 - Ricardo Patiño



Recordó que siempre se ha opuesto al golpismo El excanciller Ricardo Patiño criticó que el Gobierno actual "cubra y proteja a los estafadores" y "a mí, por pedir que acompañemos a nuestro pueblo a defender los derechos en la calle, me tiene con boleta de detención". Además, rechazó que la Ministra del Interior, María Paula Romo, le haya vinculado con Ola Bini, a quien dice que no conoce, y con hacker rusos para desestabilizar el país.

Mencionó varios casos de empresas y actores políticos que perjudicaron a los ecuatorianos, como el caso GEA o el incremento a las tarifas de luz, y cuestionó que los responsables continúen en libertad y sin ninguna investigación.

“A mí, por pedir que acompañemos a nuestro pueblo a defender esos derechos en la calle, me tiene con boleta de detención y fuera del país. Esta es la realidad del Ecuador actual, que persigue y los estafadores los cobija y los protege”, afirmó.

El pretexto, dijo, es que mencionaron que supuestamente quería desestabilizar el país. “Me he opuesto al golpismo siempre. Hay las vías legales, como la revocatoria de mandato y podíamos proceder por ese lado”, aclaró.

Pidió a la Ministra del Interior, María Paula Romo, que demuestre que “yo estaba enconchabado con un hacker extranjero, que después apareció que era sueco, y dos rusos, con quienes supuestamente coordinaba la desestabilización del Gobierno y con quienes viajaba por todo el mundo”.

Aclaró que no tiene nada que ver con Ola Bini. “Pero la ministra dice que yo he viajado con él”, enfatizó Patiño, al reiterar que no lo conoce y que no hay argumentos para la detención de Bini, así como la prisión preventiva que pesa en su contra.

Sobre el caso “Arroz Verde”, Patiño indicó que durante la campaña electoral no tuvo nada que ver con el manejo económico y mencionó que el Presidente Moreno tenía su equipo de trabajo más cercano.

Reveló que no fue Jorge Glas ni Paola Pabón quienes manejaron el tema económico en esta campaña.

Además, indicó que es imposible que el Presidente Moreno desconozca sobre el manejo de recursos en su campaña. “Si soy candidato tengo que obligatoriamente saber quién me apoya en los gastos, además de los del CNE”, afirmó.

Con respecto de la campaña electoral en 2013-204, Patiño expuso que “en ningún momento Odebrecht aportó recursos para la campaña de Rafael Correa porque la gente de Odebrecht no nos podían ver”.

Recordó que en 2007, “les obligamos a Odebrecht a reducir el valor de un contrato en Manabí para algunas obras de riego”.

