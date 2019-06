WhatsApp tomará acciones legales en contra de quienes envíen spam

La compañía tiene la capacidad de identificar qué usuario está enviando publicidad o mensajes no deseados La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp tiene más de mil millones de usuarios activos diarios y se encuentra entre las tres aplicaciones más descargadas a nivel mundial. Debido a su cantidad de usuarios y frecuencia de uso, esta aplicación se ha convertido en un medio por el que negocios y emprendimiento se publicitan; lo que no es del agrado de los usuarios, en especial si se trata de información no deseada. Por lo tanto, Facebook, la propietaria de Whatsapp, ha establecido nuevos términos de uso para eliminar esta práctica.