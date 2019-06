OPINIÓN (El Oro) Venezolanos se quedaron sin cruzar la frontera alborotados y aturdidos

Ayer domingo, se redujo notablemente la afluencia de venezolanos por el Cebaf de Huaquillas, mientras unos cinco mil migrantes que no llegaron

Ayer domingo, se redujo notablemente la afluencia de venezolanos por el Cebaf de Huaquillas, mientras unos cinco mil migrantes que no llegaron a tiempo permanecen rezagados en el Cebaf de Tumbes; debido que a que desde el sabbado, el Gobierno del Perú implantó nuevas medidas que obliga presentar pasaporte o visa humanitaria para ingresar a ese país.

En los días 13 y 14 de junio, se vino una oleada de siete mil ciudadanos venezolanos que batallaron para ingresar al Perú, luego de haber realizado un largo viaje por varios días, pero al no llegar a tiempo, no pudieron ingresar quedando a la espera para regularizar su situación migratoria, previo al pedido de pasaporte para obtener su permanencia temporal.

En el recorrido que realizó OPINION ayer domingo, se observó en el Cebaf del Perú a un gran porcentaje de extranjeros alborotados y aturdidos al no poder ingresar a suelo de ese país, se los vio haciendo largas colas para ingresar solo con documento de identidad, o en su remplazo solicitar la tarjeta de refugiados para quedarse en esa condición, esperando continuar los trámites para regularizar su estadía en el país sudamericano.

Drama humano Es decir, en los últimos días las instalaciones de Cebaf peruano, ha sido punto de reencuentro de varias familias llaneras, que trajeron a sus padres, madres, hijos, abuelos y otros familiares, que fueron instalados en carpas, ubicadas en este recinto en las cuales recibieron ayuda humanitaria de varias organizaciones no gubernamentales.

Alcívar Santal, expresó que tardó 12 días para llegar desde Venezuela al Perú, manifestó que se vio obligado a migrar ya que sus hijos ya no tienen que comer, ni pueden acceder a los servicios de salud, peor al sistema de educación en su país. “Los niños sufren demasiado, no hay alimentos, no pueden ir a las escuelas, todos estamos pasando hambre y necesidad”, refirió el entrevistado.

Ante las nuevas restricciones varios de los ciudadanos venezolanos contaron que en su país de origen es costoso acceder a un pasaporte, pues para obtenerlo deberían tener por lo menos 200 dólares, lo cual significa trabajar hasta tres años, lo que fue confirmado por Vanessa Rodríguez, que viaja a Lima para reencontrarse con su esposo, quien dijo que es inaccesible tener un pasaporte, por lo engorroso de los trámites porque el gobierno no quiere que la gente salga de Venezuela, precisó.

Otros venezolanos en cambio calificaron como drásticas y restrictivas a las medidas impuestas por el gobierno peruano, sin embargo, lucharon para que los grupos humanos considerados vulnerables (niños, mujeres embarazadas y adultos mayores), podrían ingresar al Perú mediante visa humanitaria.

Controles Roxana del Águila Tuesta, titular de Migraciones de Tumbes, indicó que el problema de la aglomeración se debe a que el Cebaf de Ecuador solo habilitó nueve puntos de control, mientras que el Perú los amplió a 30. Además, explicó que todos los sistemas biométricos que utilizan están interconectados con la Interpol, a fin de verificar que las personas que ingresen no tengan antecedentes penales.

La funcionaria añadió que la masiva presencia de extranjeros en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) motivó que la Superintendencia de Migraciones aperture más ventanillas de atención, ampliando módulos móviles a 30 puntos de control migratorio para atender la gran demanda de extranjeros, señaló.

Contingencia Ante la situación, las autoridades de El Oro y Tumbes, así como también las ONG’s llevaron adelante un plan de contingencia, y es que aparte de la ampliación de las ventanillas de atención, también se incrementó la seguridad interna, puestos de vacunación, cintillos de seguridad para que formen filas ordenadas, carpas, colchonetas para las personas vulnerables para que puedan descansar durante la noche.

En tanto en el lado ecuatoriano se incrementó el personal policial, para brindar más seguridad a los ciudadanos extranjeros, El Mies colaboró con atenciones humanitarias de ayuda social y contingencia, la Cruz Roja hizo lo propio, así como El Ministerio de Salud a través de los puestos de Vacunación, sumándose a esta labor las dependencias del Ministerio del Interior, entre ellas la Jefatura Política y la Comisaría de Policía del cantón Huaquillas.