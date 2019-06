Patricio Alarcón: "La única manera de que Ecuador pueda crecer es entregando al sector privado el manejo de empresas públicas" (AUDIO)

Audio Junio 17- Patricio Alarcón



El presidente de la CC de Quito aseguró que el Estado es un pésimo administrador de los recursos El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, habló sobre la economía del país y el modelo que se maneja en la actualidad. "La única manera de que el país pueda empezar a crecer a tasa superiores al 5% es entregando al sector privado el manejo de las empresas de distintos sectores como el eléctrico, petrolero, entre otros".

“Nosotros estamos muy agradecidos con el Gobierno Nacional, ha tomado las decisiones políticas adecuadas para enrumbar al camino en otro modelo. Ahora tenemos las instituciones de control que ya no responden al Gobierno Nacional y creo que se ha fortalecido la democracia y ahora ya se están respirando vientos de libertad”.

Alarcón dijo que ha sido muy difícil que el presidente Lenín Moreno logre desmontar el modelo económico durante sus dos primeros años de mandato. “El ganó las elecciones con el expresidente Correa y con funcionarios de este Gobierno. Este régimen dejó una burocracia de 650 mil personas y dejó candados institucionales que no permitía operar al sector productivo”.

Comentó que el modelo económico se ha mantenido, “el problema que tiene el país es que no se puede gastar más de lo que se tiene en las racas fiscales. Eso no se puede porque se sigue endeudando un Gobierno y eso ha hecho que estemos en las circunstancias actuales. Por eso el sector productivo no se convierte en el motor de la economía”.

“Por ejemplo se mantiene el déficit fiscal y, poco a poco, ahora que han firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene que seguir bajando, pero hay 650 mil empleados públicos en el país, tenemos la misma carga tributaria, y lo mismo en la fiscal. Ahora es el gran reto del Gobierno va a ser tomar las medidas para poder liberar la economía”.

Mencionó que el problema es que aún se mantiene 22 empresas públicas y también tiene a los sectores peroleros, energía y frecuencias. “Los proyectos mineros siguen complicados. Entonces no se ha dado un giro en cuanto al modelo económico. El IESS sigue tratándose por el Ejecutivo y puede llegar a la quiebra”.

Además, explicó que se puede reducir la masa de empleados en el sector público, “El Ministerio de Salud maneja alrededor de 87 mil empleados y eso me lo dijo la ministra, pero no es necesario que exista en una Cartera de Estado que se tenga 20 personas en el sector de comunicación, 2 asistentes, choferes los secretarios. Todavía hay mucha tela por cortar y en el caso del Ministerio de Salud también se puede reducir porque se pueden generar alianzas público privadas para manejar ciertos activos”.

Alarcón afirmó que es verdad que existen problema en el sector público, pero la respuesta en generar eficiencia. “Lo que hay que hacer es convertirlo en eficiente. Por ejemplo, Chile en educación en lugar de mantener una estructura estatal lo que hace el Estado es que la empresa privada podrá generar más institutos, más escuelas, más universidades. Respetando entidades públicas sin embargo, hay que generar una mayor cantidad de escuelas y colegios porque se va a generar más oferta y eso permitirá que bajen los precios”.

“Entonces la clase media tiene mayor acceso a la educación privada. El dinero no tiene que ir a profesores o a las escuelas del milenio, el dinero debe ir a la gente. Yo diera dinero en becas y no tener que contralar a tanto burócrata”. Alarcón aseguró que este Chile está avanzando, a pesar de las protestas por parte de los sectores estudiantiles que piden una educación gratuita.

“En Chile la política de Estado ya está definida. Chile está mucho mejor que el Ecuador. En Chile hay más gente rica que en el Ecuador, hay más clase media y evidentemente van a haber diferencias entre clases. Lo que pasa es que cada más gente se integra a los ricos, a la clase media y otros”.

Alarcón comentó que es necesario generar un estudio técnico en el sector de salud. “Tenemos que trabajar en temas de medicina preventiva. Lo que hicieron antes fue contratar a cerca de 38 mil personas, hicieron clínicas enormes que están mal manejadas. En lugar de hacer hospitales que no tienen ningún tipo de estudio hay que trabajar en la medicina preventiva”.

“La medicina preventiva también se le puede involucrar sectores privados como seguros privados, no se necesita tanta gente el Ministerio de Salud o el IESS”. Explicó que es necesario tener clínicas especializadas. “Hay manera de administrar bien a las clínicas. Cuando hay una administración de dineros púbicos por parte del Estado esto genera corrupción. Esto no pasa en el sector privado”.

“Se puede hacer alianzas público-privadas para que se maneje un hospital con un techo de ganancias. Eso también puede pasar en el sector carcelario para que lo administre gente que sí pueda. Se debe buscar maneras para incluir al sector privado controlándolo, regulando, esto es inevitable porque no contamos con los recursos”.

Recalcó que es necesario que se dé un cambio en el modelo económico. “Ahora recién esta arrancando un cambio. Esto tras las firmas de acuerdos como con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La única manera de que el país pueda empezar a crecer a tasas superiores al 5% es entregando al sector privado el manejo de las empresas. Esto va a bajar los precios”.

“Por ejemplo el tema petrolero. Todos estos casos de corrupción que existen. Eso se debe entregar al privado y liberar la economía”. Alarcón dijo que esto no necesariamente es privatización y que se pueden hacer concesiones.

“Si se regula no habrá sobrexplotación. Si se concesiona con alianzas público-privadas habrá mejores maneras para poder administrar al sector público. Lo que vamos a conseguir es generar más ingresos y recibiéremos dinero fresco en caja. Lo mismo hay que hacer en el sector eléctrico, las telecomunicaciones, petrolero”.

Sobre el tema de la remisión dijo que no se perdonó deuda, “lo que se condonó fueron los intereses y las multas. Lo que se perdonó fueron tasas e intereses, si no hubiera sido por la amnistía tributaria no se podían pagar sueldos. No se perdonaron USD$ 4500 millones. El Estado es un pésimo administrador porque cuando algo es de todos no es de nadie”.

También comentó que no toda privatización es corrupta,” cuando se licita bien se pueden generar buenos proyectos. Cuando se hacen las cosas bien y se transparentan las cosas. Si eso no lo hace el Gobierno no va a crecer la economía. Nos dejaron con tantos candados que no nos permite trabajar tranquilos y solo nos dejaron con burocracia”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato