José Carlos Tuárez: "Guillermo Lasso es una mala persona" (VIDEO)"

El presidente del CPCCS respondió a las declaraciones del líder de CREO Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS, durante una entrevista, al ser consultado sobre las opiniones del líder de Creo, Guillermo Lasso quien dijo que Tuárez es un mal sacerdote, éste respondió que "Guillermo Lasso es una mala persona para el Ecuador" he hizo alusión al feriado bancario que provocó una ola de migración debido a la crisis económica.

Tuárez agregó que “¿Soy un mal sacerdote porque no le obedezco, porque le obedezco al pueblo, Sr. Guillermo Lasso; porque yo me debo a la mayoría y no me debo a usted ni a su chequera?”.

Señaló que “siempre he sido buen sacerdote porque he estado con mi pueblo”, y mencionó que la Iglesia fue la primera en construir caminos, levantar escuelas y hospitales y cuestionó si los sacerdotes no tienen derecho a opinar y a hacer el bien.

Finalmente, llamó a la calma para trabajar por el Ecuador y por la lucha anticorrupción. También invitó a la ciudadanía para que participe de forma activa en el nuevo proceso que el CPCCS iniciará.

Fuente: Entrevista TeleDiario / Ecuador Inmediato