Asambleísta alterna pide la destitución de Fernando Flores por supuesta falsificación de firma

Ayer se presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado Este 18 de junio de 2019 la asambleísta alterna Cecilia Canchig (CREO) acudió a la Asamblea Nacional para presentar una denuncia en contra del legislador principal Fernando Flores (CREO) por supuesta falsificación su firma y rúbrica, usurpación de funciones y uso doloso de documento falso. Piden que se conforme una Comisión Multipartidista y que en su informe final recomienden la destitución del legislador.

“Con documentos de la propia Asamblea Nacional tenemos dos firmas y rúbricas que han sido falsificadas”, afirmó el abogado de la legisladora, Luigi García.

Expuso que es evidente que los rasgos caligráficos no coinciden. “No hay que ser perito para darse cuenta de este hecho que es gravísimo”, afirmó.

Canchig vive en Santiago de Chile y se enteró que falsificaron su firma y rúbrica en una excusa que se presentó ante las autoridades de la Asamblea Nacional para que pueda actuar el asambleísta alterno Juan Fernando Flores Arroyo, hijo de Fernando Flores, como principal.

El abogado considera que este hecho debe ser conocido por el Pleno del Legislativo, una vez que se conforme la Comisión Multipartidista y emita su informe. “Se proceda la destitución del asambleísta para asentar un precedente y erradicar estas prácticas políticas”.

"No puede ser que otro asambleísta venga y te falsifique la firma. Yo soy de CREO, yo luché para ganarme este puesto. Trabajamos todo un equipo y es el único grupo que todavía existe en Chile de CREO, con toda una directiva", afirmó Canching. "Si yo no vine antes es porque soy migrante y no tengo el dinero para hacer esta denuncia, por eso lo hicimos ahora. Espero que Guillermo me apoye en esto", sentenció.

Sin embargo, ayer, el movimiento político manifestó, a través de un comunicado, su respaldo al asambleísta Fernando Flores.

En el resultado de las elecciones para asambleístas, por las circunscripciones de Latinoamérica, Cribe y África, dictaminaron como ganador a Fernando Flores y como su alterna a María Cecilia Salas y como segunda asambleísta principal a Cecilia Canchig y su alterno Juan Fernando Flores Arroyo.

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato