REVELACIÓN:Investigadores estadounidenses interrogarán a Ola Bini

Esta noticia coincide con el anunció del exembajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman sobre la colaboración que habría en el ámbito de administración de justicia entre Ecuador y Estados Unidos que cuando se le consultó si agentes del FBI colaboran en la investigación a Ola Bini, respondió “cuando recibimos pedidos para ayudar, ayudamos”.

El tweet de Bajak afirma que “investigadores de Estados Unidos entrevistarán al programador sueco Ola Bini el 27 de junio en la prisión de Ecuador en la que el experto en seguridad informática está retenido por más de dos meses sin cargos. No está claro, si está relacionado con su amigo Julian Assange”. En un segundo tweet se corrige el lugar, que no sería la cárcel sino la Fiscalía del Estado.

La entrevista con Bini está acordada para el 27 de junio de acuerdo a la orden de la Fiscalía ecuatoriana, entregada a una agencia noticiosa por alguien que sigue de cerca el caso.

Fuente: Twitter, Ecuador Inmediato, El Universo

