Defensa de Ola Bini: Constitución prohíbe que autoridades extranjeras lo interroguen

Acotó que Bini “no tiene información de esta versión y desconoce en el marco de qué investigación esto esté sucediendo”.

En otro tweet, Soria agregó que “de acuerdo a la Constitución Ecuatoriana, bajo ninguna circunstancia, hay posibilidad de que alguna autoridad del gobierno de Estados Unidos esté presente cuando Bini de una versión y tampoco pueda interrogarlo directamente”.

Ola Bini es un reconocido informático de origen sueco que reside en Ecuador. Hace más de dos meses fue detenido cuando viajaba a una práctica deportiva en Japón, bajo acusaciones de ataques a sistemas informáticos.

Fuente: Twitter Carlos Soria / Ecuador Inmediato

#FreeOlaBini hasn’t been notified by the Prosecutor’s Office of any versión on the 27th. He has no information for this version and doesn’t know in what kind of investigation this is happening.

And by no means according to Ecuadorian Constitution there is a possibility that any authority from de US government can be present in this version nor to ask any questions to #FreeOlaBini directly.