Carlos Tuárez aclara que no representa a ningún culto religioso

En su cuenta de twitter solicitó a los medios de comunicación que no respondan a intereses políticos Las polémicas alrededor del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez, no cesan. Esta vez el Padre cuestionó a los medios de comunicación por mostrarlo como representante distritos clericales. Dijo que los medios dan paso a ataques y aclaró que no representa ningún culto religioso.