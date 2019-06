Gonzalo Silva sobre "Arroz verde": "Cooperación eficaz no tendría validez" (AUDIO)

Audio Junio 18 - Gonzalo Silva



Explicó que lo escrito por Pamela Martínez en los cuadernos decomisados por Fiscalía debería sustentarse con base en pruebas y testimonios El jurista Gonzalo Silva analiza algunos escollos en la cooperación eficaz de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa y quien es la relatora de la Fiscalía en el caso "Arroz Verde". A decir de Silva, la cooperación no sería válida pues debe sustentarse en pruebas y eso, dijo, no ha sucedido en este proceso.

La validez de los cuadernos que Fiscalía decomisó a Pamela Martínez dentro del caso Arroz Verde, fue analizada por el jurista Gonzalo Silva en Ecuador Inmediato Radio.

El abogado inicia explicando que una cooperación eficaz parte de la premisa de que todo lo dicho o presentado es comprobable y verificable. Además, que supone una serie de requisitos que deben ser cumplidos por el delator y el fiscal.

“Que usted sea parte de estas infracciones, a que usted se comprometa a entregar pruebas verídicas, a que se mantenga privada, que se beneficie de la delación y sobre todo que le brinden protección”, puntualiza Silva.

Ya en el caso de los cuadernos de Martínez, el doctor Silva cuestiona la falta de pruebas que validen lo escrito por la exasesora de Rafael Correa. “Tiene que ser esto comprobable, verificable, porque bien puede constar cualquiera de los nombres nuestros o de las mismas personas que están siendo procesadas ¿y si no tienen un asidero verdadero? ¿y si no es verdad? Si estas pruebas no son verdaderamente comprobadas tampoco la cooperación eficaz tendrá valor”, concluye.

Situación muy distinta es lo que sucede con el estudio de la originalidad de los cuadernos. Ya las pericias han determinado que efectivamente la letra es la de Pamela Martínez, pero eso no quiere decir que lo que esté escrito sea verdad, dice Silva. Para comprobar lo escrito se necesitan testigos y pruebas que así lo afirmen, añade.

“Si al señor Mera se dice que le entregaron 250 mil dólares en tal fecha, ¿dónde está el testigo de eso que haya declarado? Porque se sabe que un señor Espinosa fue el que recibió la plata, los sobres, y le fue a entregar. ¿A declarado el señor Espinoza? ¿Dónde puso el señor Mera ese dinero? ¿En alguna cuenta corriente? ¿cuál es la ruta del dinero?”

Elementos sobre los cuales se puede determinar que la cooperación eficaz cumple con su fin. Pero además de lo ya cuestionado, el jurista Silva precisa que este mecanismo es inconstitucional pues viola una serie de derechos los cuales puntualiza.

“Violenta el principio de legalidad, o sea todas las pruebas que actúan son violatorias de la Constitución y la Ley, se viola el principio de inocencia, el principio de proporcionalidad porque mientras al infractor le ponen 10 años al delator que es parte del delito le ponen uno y sobre santo un principio, la autoincriminación”.

En cuanto al trabajo de la fiscal general el Estado en este caso, Silva opina que ya se le fue de las manos “porque era más fácil recuperar dos o tres evidencias sin formularle cargos a la señora (Pamela Martínez) y de allí tener los elementos de convicción para que sean considerados como pruebas en la etapa de juicio. Ahora está creyendo todo lo que dice la señora ¿será creíble o no será creíble todo lo que dijo?

Y si lo dicho no es comprobable “no tiene validez la cooperación eficaz” afirma el abogado.

FUENTE: Ecuador Inmediato