OPINIÓN (El Oro) En la frontera, Huaquillas-Aguas Verdes extranjeros alteran tranquilidad

La frontera entre esta ciudad y Aguas Verdes que divide a los países de Ecuador y Perú, se han convertido en albergues permanentes de miles de ciudadanos extranjeros que se han quedado a vivir entre nosotros

Entre ellos en su mayoría venezolanos, que por diferentes razones o circunstancias tuvieron inconvenientes para cruzar al otro lado de la frontera.

Aunque no se cuenta con estadísticas reales, se estima que unos dos mil venezolanos radican en el cantón Huaquillas, alquilando casas, otros viven en carpas, cartones, duermen en la calle, en las veredas, parques, uno que otro privilegiado tiene un colchón, la ropa cuelgan en improvisadas cuerdas, siendo estas las escenas que se repiten a diario en los diferentes sectores de este cantón fronterizo.

El fenómeno ya preocupa a las autoridades del gobierno como del municipio, que desde lejos observan el trajinar diario de los venezolanos, que han alterado el ritmo normal de los fronterizos, que antes dormían tranquilos y ahora los tienen como vecinos y en las calles, viéndose desplazados de sus fuentes de trabajo, a lo que se suma el clima de inseguridad que provocan su estadía en este sector de frontera.

Reacciones Juan Moncada, comerciante fronterizo, señaló que desde que comenzaron a llegar los venezolanos, el comercio se ha ido a pique, reduciendo las ventas, por la invasión de gente extranjera que se han tomado las calles del casco comercial de la ciudad. “llevo tres días que no vendo nada, no saco ni para cubrir los gastos, no hay circulante, debido a que todo el dinero que ellos venden lo envían a sus familiares a su país”, expresó lacónicamente el entrevistado.

Agregó, que las cifras de venezolanos se incrementaron en las últimas semanas, por las restricciones para ingresar al Perú, ahora tienen que hacerlo con pasaporte o visa humanitaria, quedándose varados más de cinco mil venezolanos en el Cebaf de Tumbes, esperando regularizar su estadía; beneficios que pueden acogerse, los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores que tengan familiares legalizados en el Perú.

Desplazamiento Aquí en Huaquillas para todos es conocido que la presencia de los ciudadanos extranjeros, colombianos, peruanos trajeron desplazamiento de las fuentes de trabajo de los fronterizos, están en todo lado, panaderías, mecánicas, construcciones, otros limpiando parabrisas, pidiendo dinero en las esquinas, en los semáforos, en las aceras, buscando ganarse la vida de cualquier manera, sin cumplir con las reglas, ni control de las autoridades, quedándoles un duro trabajo por hacer.

Libre tránsito Se dijo que más de mil venezolanos todos los días cruzan la frontera desde el Perú hasta Huaquillas, a trabajar en esta ciudad, aprovechando que las poblaciones de Huaquillas y Aguas Verdes, según los convenios sus territorios gozan del libre tránsito de personas, dificultando el control migratorio, para proceder a la deportación en caso que no tengan sus documentos en regla.

“Yo vivo en Tumbes, pero vengo a ganarme la vida acá en Huaquillas, porque se gana en dólares, que por el diferencial cambiario a soles les resulta tres veces más que lo que gana en el Perú”, dijo Fernando Palas.

Inseguridad Otro de los problemas que acarrean la presencia de los ciudadanos extranjeros es la inseguridad, asentada en lugares públicos como los parques, zonas regeneradas, que han pasado a convertirse en hábitat permanente, utilizando estos lugares para establecerse día y noche, donde hasta hace poco los extranjeros los utilizaban para dormir y sitio de reunión de sus compatriotas, provocando intranquilidad en el convivir de los fronterizos.

Reclamos Sin embargo, los fronterizos han hecho reclamos a través de plantones, en los cuales participaron activistas, comerciantes, trabajadores, dirigentes barriales y la ciudadanía en general, exigiendo a las autoridades locales y nacionales más seguridad; así mismo se exige al Gobierno el tomar las precauciones ante el ingreso de los extranjeros indocumentados, que llegan al país para fomentar más la delincuencia.