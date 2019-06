Lenin Rodríguez asegura que Ana Galarza y Janet Hinostroza lo están siguiendo (AUDIO)

Audio Junio 19- Lenin Rodriguez



"Ellas me lo hacen saber, eso es intimidación", dijo el exasesor de la ex asambleísta Lenín Rodríguez, exasesor, comentó que tras el caso de Ana Galarza lo estarían siguiendo y saben qué tipo de ropa utiliza o los lugares que frecuenta. Explicó que en tweets de la exasambleísta y Janet Hinostroza se podría evidenciar esto. "Ana Galarza sabe dónde estudio y me lo hacen saber eso es intimidación".