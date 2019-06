"Tuárez se aprovechó del hábito para hacer campaña", Observatorios Ciudadanos de Guayaquil

Explicaron que habría inconsistencias en cinco puntos de la hoja de vida presentada al CNE Transitorio Los Observatorios Ciudadanos de Guayaquil ponen en duda la hoja de vida que José Carlos Tuárez presentó al CNE para su candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS y afirmaron que se "aprovechó del hábito" para hacer campaña. Esta mañana, César Cárdenas, vocero del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, denunció que el presidente del CPCCS habría incluido en su hoja de vida varios cargos y funciones "que no corresponden a la verdad".

De acuerdo con las instituciones sociales, en la hoja de vida que fue entregada al Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE) previo a la inscripción de su candidatura para el organismo de control, contiene cargos que no coinciden con certificados que están en manos del observatorio. “Toda la información contenida en la hoja de vida, en el formulario de postulación, está bajo juramento y cuando uno notariza y dice que lo que establece en su hoja de vida es verdad, todo lo que está ahí debe ser verdad, pero hemos encontrado cosas que no existen y cargos que no ha ostentado”, afirmó Cárdenas.

Según los observadores ciudadanos, al menos cinco puntos no coinciden en la hoja de vida del presidente del CPCCS. Uno de ellos es que Tuárez habría especificado que fue director del convento máximo Santo Domingo de Guzmán. Pero según un certificado de la Orden de Predicadores Padres Dominicos ‘Santo Domingo de Guzmán’, “nunca ha sido director ni párroco”. Éste documento tiene fecha del 13 de junio pasado.

También se cuestionó que Tuárez indicó que fue rector del colegio San Fernando en el periodo 2007-2008, sin embargo, este establecimiento educativo informó en un certificado con fecha 17 de junio que en ese periodo fue el Padre Miguel Ángel Vega el rector de la institución.

Cárdenas dijo que “Él (Tuárez) no puede ser consejero, no puede ostentar la presidencia del Consejo. Una persona que miente, que engaña no puede estar en un organismo que va a combatir la corrupción. Antes que la Asamblea, a la que estamos pidiendo un juicio político, antes que el CNE, el propio CPCCS debe actuar de oficio”.

Ante la consulta de por qué no se denunció antes, Cárdenas explicó que emitieron un informe como Veeduría Mandato Popular Consulta y Referéndum 2018 en el marco de las impugnaciones. Pero dijo que “nadie hizo bien su trabajo”.

Carlos Tuárez en su cuenta de Twitter dijo: “No sé qué pasa con los medios de comunicación, dan paso a tantos ataques, no respondan a intereses políticos, respondan al pueblo. Yo no soy representante de ningún culto religioso” y acompañó su publicación con la imagen de un certificado.

Fuente: El Comercio / Ecuador Inmediato