ARCSA informe que lote de medicamento HISOCEL 3,5% no debe ser consumido o distribuido

La institución explicó que estos productos no cumplen con las propiedades organolépticas Por medio de un comunicado, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) anunció uno de los lotes del medicamento HISOCEL 3,5% no cumple con las propiedades organolépticas, por lo que ha dejado de ser segur para el uso humano. Por este motivo las autoridades recomiendan no consumir el producto o distribuirlo.