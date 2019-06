Carla Heredia: «No recibo apoyo de la Federación de Ajedrez»

La deportista se consagró hace pocos días como subcampeona del US Women Open de Ajedrez La destacada ajedrecista ecuatoriana, Carla Heredia. En el dialogó se refirió a sus últimas competiciones e hizo hincapié en la falta de apoyo que tiene de la federación de su deporte.

Carla Heredia se consagró hace pocos días como subcampeona del US Women Open de Ajedrez, en la ciudad de Las Vegas. «Yo logre 4 puntos, de 5 posibles, perdí una partida y eso me dio el segundo lugar de la competición»

Así mismo la quiteña contó como se toma las derrotas en su deporte: «Soy alguien que se toma enserio las derrotas. Cuando me va mal, analizo las causas de mi errores en la competición»

Finalmente comentó que gracias a sus buenas actuaciones tiene el respaldo de la empresa privada y argumentó que su federación deportiva, al ser la número 2 en este deporte la tiene abandonada: «La empresa privada es la que me ayuda. Mientras de la federación de Ajedrez no recibo nada: y eso sabe la Secretaría del Deporte y no hacen nada. La federación de Ajedrez recibe 70.000 dólares y no sabemos en que se emplea ese dinero» (BGV)

Fuente: La Red