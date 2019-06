"No tengo pruebas para hacer público las personas que me llamaron"

Explica que sus declaraciones no las hizo "con la finalidad de afectar la imagen de ningún legislador" Luego de afirmar que recibió varias llamadas por parte varias personas, entre ellos, asambleístas para supuestamente gestionar puestos en eléctricas del país, el ministro de Energía, Carlos Pérez, señala que no tiene pruebas para revelar los nombres de quienes lo llamaron.

Durante su comparecencia, este 19 de junio, en la Comisión del Desarrollo Económico respecto a las tarifas eléctricas, Pérez afirmó: “Si ustedes supieran todas las llamadas que yo recibo para pedirme puesto en las eléctricas, no es porque soy guapo o porque la gente quiere dedicarse. Hay intereses y lamento decirlo aquí en la mesa”.

Tras ello, se mocionó, en el Pleno de la Asamblea, la comparecencia de Pérez para que revele los nombres de los asambleístas que le habrían llamado.

A través de un comunicado, esta tarde, Pérez aclaró que “estas declaraciones no las hice con la finalidad de afectar la imagen de ningún legislador.

Explicó que no tiene costumbre de grabar sus llamadas, por lo que “no tengo pruebas para hacer públicos los datos de las personas que me han llamado y que incluso pudieron tomarse nombres de asambleístas”. Desde el inicio, dijo, “mi gestión ha sido transparente y no responde a intereses particulares”.

Por último, explicó que, en caso de contar con las pruebas relacionadas a este tema, las podrán a órdenes de las autoridades competentes para las acciones que correspondan.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato