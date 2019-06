LA GACETA (Cotopaxi) Autoridades aspiran convertir a la provincia en destino turístico seguro

Maquinaria realiza trabajos de limpieza del derrumbe en la vía. Latacunga

El Gobernador de Cotopaxi, luego del recorrido por el sitio del deslave dijo que la limpieza de la vía podría tomar tiempo adicional, por lo tanto, consideran que estaría habilitada hasta el próximo martes 25 de junio del 2019; en el sitio trabaja maquinaria del MTOP y la Prefectura de Cotopaxi.

Este viernes se cumplen las primeras 72 horas del derrumbe de tierra registrado enel kilómetro 92 de la vía Latacunga-La Maná, en el sector de Pilaló; lostrabajos de limpieza según el gobernador Juan Paúl Pacheco tomarían algunos díasmás, por lo que las autoridades presumen su habilitación al tránsito vehicularalrededor del próximo martes 25 de junio del 2019.

El Gobernador, que realizó un recorrido por el lugar del derrumbe,indicó que hasta ayer jueves 20 de junio, había sido desalojado el material enaproximadamente 30 metros de una extensión de 100 metros de extensión que cubre el derrumbe, dijo que en la zona estántrabajando cinco máquinas del MTOP de Cotopaxi, Tungurahua y de la Prefectura de Cotopaxi.

Pacheco, indicó que los técnicos del Ministerio de Transportes y ObrasPúblicas están a la espera de concluir con el desalojo del 100% del materialcaído y realizar una inspección sobre si la mesa de la vía no está afectada porefectos de la caía de un gran cantidad de material, recordó que la vía no sepodrá habilitar hoy en horas de la tardecomo estuvo previsto en razón de la magnitud del deslave. Señaló que laslluvias caídas en la zona no han permitido avanzar en la limpieza de la carretera.

El representante del Ejecutivo, hizo la invitación a los usuarios de la vía, para que continúen utilizando vías alternas para trasladarse al sector costanero de la provincia, entre las vías alternas está Latacunga-Zumbahua-Angamarca-El Corazón, Alóag-Santo Domingo; Latacunga-Sigchos-Pucayacu, esperan agilitar los trabajos y poder habilitar la vía al tránsito vehicular lo más pronto posible, dijo el Gobernador.

Por su parte, el prefecto Jorge Guamán, indicó que frente al deslave registrado en la vía, es una responsabilidad de la institución el apoyar frente al problema, por lo tanto la institución ha enviado maquinaria al sector, para apoyar en el limpieza, y habilitarla, considerada una de las arterias importantes para unir la Sierra con la Costa del Ecuador, dijo que una vez realizada la limpieza, los técnicos deberán efectuar una inspección sobre la mesa de la carretera y ver que no se encuentre afectada, que no tenga fisuras la mesa; los trabajos para habilitar la vía podría tomar un tiempo considerable, dijo el Prefecto