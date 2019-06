Federación LGBT lamenta que otros colectivos dividan a su población

"Marchamos por los derechos logrados y por los que nos faltan. Este año fue la aprobación del matrimonio igualitario y saldremos orgullosos a marchar", afirmó Diane Rodríguez Luego de que varios colectivos LGBT se desvincularon de una marcha anunciada por la Federación ecuatoriana de organizaciones LGBT, Diane Rodríguez, representante de esta organización, aclaró que una lucha no le pertenece a ningún colectivo o activista, sino a su población. Lamentó que otros colectivos traten de dividir a la comunidad y enfatizó que, por su parte, no existe un discurso divisionista. Además, informó que la movilización que realizarán el próximo 29 de junio es por el Orgullo LGBT y que tiene como principal motivo la aprobación del matrimonio igualitario y, remarco, "no es una contra marcha".