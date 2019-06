Amenazan con matar a Jorge Glas si el Gobierno no cumple lo prometido (VIDEO)

A través de un video, tres encapuchados anuncian que iran contra ex vicepresidente Tres presuntos reos amenazan con asesinar al ex vicepresidente Jorge Glas si el gobierno no cumple con lo que les prometió. En el mensaje dicen que el gobierno no hace vales sus beneficios como personas privadas de libertad y que quieren que "den paso a todas las carpetas". Si esto no se cumple aseguran que irán a buscar a Glas y lo matarán.