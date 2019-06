Esposa de Jorge Glas ruega que exvicepresidente sea trasladado por amenazas de muerte (VIDEO)

En redes sociales se ha lanzado un video donde varios PPL dicen que asesinarán al exvicepresidente si el Gobierno no cumple con su palabra Por medio de un video por redes sociales, Cinthia Díaz, pidió al Presidente de la República, Lenín Moreno y a la Ministra del Interior, María Paula Romo que trasladen a su esposo porque está en riesgo su vida. "Les pido que sea trasladado por favor no jueguen con la vida de nadie, soy una esposa desesperada".

“Yo le ruego por favor a todas las autoridades del país, que por favor nos ayuden. Yo soy Cinthia díaz esposa de Jorge Glas. En este momento han lanzado en redes una amenaza contra mi esposo. Por favor no hagan oídos sordos, presidente Lenín Moreno y Ministra María Paul Romo”.

“Se los ruego soy una esposa desesperada, madre de dos hijos que están desesperados por su padre. Por favor no permitan que pase algo. Todo esto está sucediendo por el descuido que hay en las cárceles. Ruego que escuchen, no solamente por estas amenazas, sino por todo lo que está pasando en los ciudadano”.

Díaz aseguró que los PPL también son seres humanos y merecen ser tratados con respeto, “no permitan que a mi esposo le hagan algo, por favor que mi esposo sea trasladado inmediatamente a la cárcel 4, porque corre peligro. Yo ya no se que hacer, por favor hay una amenaza de muerte, no jueguen con la vida de nadie por favor”.

Tres presuntos reos amenazaron con asesinar al ex vicepresidente Jorge Glas si el gobierno no cumple con lo que les prometió. En el mensaje dicen que el gobierno no hace valer sus beneficios como personas privadas de libertad y que quieren que "den paso a todas las carpetas". Si esto no se cumple aseguran que irán a buscar a Glas y lo matarán. (BGV)

Fuente: Twitter Cinthia Díaz /Ecuadoinmediato