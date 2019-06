EL UNIVERSO (Guayaquil) Verónica Artola: Recapitalización al BCE, 90 días después de la nueva ley

A finales de este mes el proyecto estará listo, pero no se conoce cuándo llegaría al Legislativo

La gerenta del Banco Central (BCE), Verónica Artola, detalla las principales reformas sobre la entidad que propondrá a la Asamblea. A finales de este mes el proyecto estará listo, pero no se conoce cuándo llegaría al Legislativo, ni si sería de carácter urgente o por la vía normal.

Las reformas a la ley permitirán una recomposición del patrimonio del Banco que se vio afectado en el régimen pasado, luego de una serie de facilidades de liquidez y pagos poco líquidos que se hicieron a la entidad. La idea, además, es que el BCE tenga autonomía. Pero aclara que no será un regreso al BCE de los tiempos de la crisis bancaria. También se plantea que la entidad pueda generar sus criterios con libertad.

¿Cuándo se van a entregar las reformas monetarias a la Asamblea?

Como Banco Central, nuestro objetivo es tener, a finales de junio, la nueva ley que implica la autonomía del Central. El frente político decide los tiempos de entrega a la Asamblea.

¿En qué consisten los principales puntos de la reforma?

Son reformas al Código Orgánico Libro I. Y son tres temas principales: generar la autonomía administrativa, financiera, laboral, de compras públicas. Obviamente la Contraloría continuará auditándonos y controlándonos. La segunda es poder fortalecer el balance del BCE y la Reserva. En la ley se ratifica la prohibición de entregar préstamos de liquidez y se establece una capitalización inmediata del BCE, que se haría luego de 90 días de aprobada la ley. También se busca que el BCE sea el tercero confiable que pueda hacer comentarios con libertad.

¿Sería regresar a la autonomía anterior, o es una distinta?

Es una pregunta excelente, trato de evitar la frase de “se va a recuperar la autonomía”, porque parece que vamos a regresar a lo que era antes, y ahí tuvimos muchos problemas. Yo trato de decir que el BCE va a ser autónomo. No es un copy paste.

¿Piensa que antes no fueron autónomos?

Tengo mis dudas sobre si éramos autónomos, autónomos de quién. Pues hubo algunos temas como la crisis financiera, en la cual el BCE fue muy cuestionado, sobre a quién realmente respondía y cuáles eran sus intereses. En este momento queremos formar una autonomía del BCE que pueda ejercerse como en otros países de Latinoamérica. Pero no quiere decir que vamos a hacer lo que quiera. Tenemos que estar articulados, pero también tener la libertad de decir esto no es correcto.

¿Fue un error haber retirado la autonomía y convertirlo en una entidad adscrita a la Presidencia?

En ese momento tuvieron sus fines, sus objetivos, se alcanzaron metas interesantes. Lo que sí considero error es el volumen de los montos que se usaron para financiar al Gobierno y la banca pública. Creo que el BCE sí puede ser utilizado para financiar al Gobierno, pero en caso de emergencia.

Pero ese error generó afectación al patrimonio. ¿Cómo se buscará su capitalización? ¿En las acciones?

Sobre las acciones, en la ley de agosto de 2018 se establece que deben ser recompradas por el Ministerio. No lo hemos hecho porque hay problemas operativos que lo han impedido. Eso se va a poner en el Código para superar esos problemas.

¿Es problema de liquidez?

No. Es un tema meramente operativo. El Ministerio debería recomprarnos las acciones, pero no nos puede pagar los $ 2.200 millones; pero puede darnos bonos. La emisión de bonos de este tipo, al momento no está permitida, entonces la idea es que el tema operativo se destrabe en el nuevo Código. Además, tenemos un plan de pagos de las inversiones que se hizo tanto con Finanzas como con banca pública. Así hasta el 2026 se pagaría del 90% al 95% de lo que debe el Ministerio y al 2024 el 96% de lo que debe la banca pública. Y apenas salga la ley, una capitalización directa al BCE por parte del Ministerio.

¿Cuánto deben Economía y la banca pública al Central por facilidades de liquidez?

Actualmente hay $ 2.891 millones en bonos con el MEF y $ 1.833 millones con banca pública. Hay que destacar que a partir de junio de 2017 ya no hicimos más estas inversiones, y ya hemos recuperado algunos recursos: $ 162 millones del Ministerio y $ 149 millones de la banca pública. Hasta finales de año recuperaremos $ 233 millones más. Ya no se ha vuelto a hacer operaciones revolventes.