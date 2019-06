Pablo Celi no descarta iniciar investigación en contra de Padre Carlos Tuárez (VIDEO)

Esta mañana se anunció que Asamblea también investigará denuncias contra el presidente del CPCCS El Controlador del Estado, Pablo Celi, ante las denuncias de supuestas irregularidades en la hoja de vida del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – CPCCS, indicó que no descarta abrir una investigación sobre el tema, ya que es potestad del ente de control velar por el cumplimiento de normas y reglamentos que están en la Ley.

“Conozco el tema por medios de comunicación, no puedo pronunciarme por algo de lo que la institución no ha sido oficialmente notificada” dijo Celi al ser consultado sobre las denuncias que se han dado en torno a la hoja de vida de José Carlos Tuárez que supuestamente tendría inconsistencias.

Celi insistió en que en este momento no existe conocimiento dentro de la Contraloría que se sustente un examen a Tuárez, dijo que “Contraloría debe pronunciarse con una examen, no con una opinión” pero indicó que “siempre hay la posibilidad de que Contraloría investigue cualquier tipo de documento que tenga que ver con cumplimiento reglamentario en el ejercicio de la función pública”, añadió que el ente de control no actúa de acuerdo a la coyuntura y da seguimiento al cumplimiento de reglamentos y normas que determina la Ley.

En días anteriores, se conoció por medio de denuncias ciudadanas que supuestamente la hoja de vida del actual presidente del CPCCS tendría incoherencias con certificados que han presentado varias instituciones en las que Tuárez dice haber desempeñado cargos. Esta mañana, se sumó otra denuncia en contra del presidente del CPCCS. Representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) pidió que se investigue la presunta falsificación de documentos. “Que se investigue y se sancione. No se puede normalizar la corrupción y peor institucionalizarla”, explicó la titular de la organización social.

Fuente: Radio Pichincha Universal / Ecuador Inmediato