Hernán Dario Gómez: «Los muchachos van a terminar el torneo jugando bien»

Ecuador tiene su último partido en la fase de grupos de la Copa América El estratega de la Selección de Ecuador, Hernán Dario Gómez habló con los medios de comunicación previo al partido de Ecuador frente a Japón en la Copa América. El DT puntualizó que sus jugadores van a salir al cien por ciento para enfrentar el último encuentro de la fase de los grupos.

Ecuador se enfrenta a Japón con un solo objetivo ganar para clasificar a los cuartos de final de la Copa América. Al respecto e estratega colombiano al mando del combinado nacional, explicó. «El equipo va a estar bien contra Japón; el resultado no sabemos pero los muchachos van a terminar el torneo jugando bien, demostrando de lo que somos capaces y que somos un buen equipo», puntualizó.

Además el DT se refirió a la salida de Renato Ibarra de la concentración de la Tri. «Las puertas de la Selección están abiertas para los que quieren estar y para los que no. No se decir qué pensaba él, pero no se sentía bien y se fue», comentó.

Enner Valanecia, delantero de la selección ecuatoriana de fútbol, exteriorizó que hay que levantar la cabeza y aprovechar las oportunidades que les está dando el fútbol: «Depender de otros resultados es complicado, pero estábamos conscientes que necesitamos de la victoria de Colombia, para poder clasificar y ahora nos toca hacer nuestro trabajo de buena manera» «El Superman» Valencia resaltó que Japón es un equipo ordenado que le gusta jugar desde atrás y contragolpear de manera oportuna.No obstante apuntó a que deben salir con una mentalidad ganadora, para conseguir la victoria. «El partido contra Chile fue importante, estuvimos bien parados. Ahora con esa misma mentalidad debemos pensar en conseguir la victoria» Finalmente sobre el VAR detalló: «No quisiera decir algo malo del VAR, pero se está perdiendo la picardía con este detalle». (BGV) Fuente: La Red