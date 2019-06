Altercado en Comisión de Derechos Colectivos por insistir en comparecencia de María Paula Romo (VIDEO)

Asambleístas de la Revolución Ciudadana abandonaron la sala y se clausuró la sesión Durante la sesión de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, este 24 de junio, se registró un altercado entre el presidente de esta Mesa Legislativa, Jaime Olivo (AP) y los asambleístas Juan Cristóbal Lloret (RC) y Marcela Aguiñaga (RC), quienes insistieron en que debe comparecer la Secretaria de la Política, María Paula Romo, sobre la ampliación de la zona de la explotación en el ITT y no enviar un delegado.

La Comisión de Derechos Colectivos recibía, hoy, a Carlos Pérez, ministro de Energía; Marlo Pacífico, secretario de Derechos Humanos; a Marcelo Mata, titular del Ministerio de Ambiente; y a la Secretaria de la Política, María Paula Romo.

Sin embargo, Romo no acudió. Presentó su excusa y envió como delegado al viceministro, Marco Ávila. Lloret y Aguiñaga presentaron una moción para que sea la secretaria de la Política quien comparezca y no su delegado.

“Con todo respeto, quien está llevando esta Comisión es el Presidente de la Comisión. Hay una representación legal que venga el viceministro”, respondió Olivo a los cuestionamientos de los legisladores.

“Ustedes piden la comparecencia de la Ministra, pero el viceministro tiene la potestad”, recalcó Olivo a las interrupciones de Lloret y Aguiñaga, quienes le pedían que lea la Constitución y la Ley de la Función Legislativa. “La comparecencia era para la Secretaria de la Política”, aclaró Aguiñaga.

Lloret manifestó que la Asamblea "no puede seguir tolerando que no se cumpla con la Ley. "Deben ser los titulares de cada ministerio quienes comparezcan a las Comisiones Especializadas;son ya 2 ocasiones que la Ministra María Paula Romo no acude al llamado de la Asamblea", precisó.

Finamente, Jaime Olivo, como presidente de la Comisión, no aceptó la moción de insistir en el llamado a la Secretaria de la Política. Tras ello, tanto Lloret y Aguiñaga, así como Carlos Viteri y José Chalá abandonaron la sala.

Los ministros de Energía y Ambiente, quienes acudieron, tuvieron que retirarse de la sesión, que fue clausurada minutos después.

(PP)

Altercado entre presidente de la Com. de Derechos Colectivos, Jaime Olivo, y los asambleistas correistas que no aceptan al delegado de @mariapaularomo para explicar ampliación de zona de explotación en el ITT. Ministros de Energía y Ambiente tuvieron que retirarse. @eluniversocom pic.twitter.com/KYDPY2cWGN — Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 24 de junio de 2019

Fuente: Asamblea Nacional, EcuadorInmediato, Twitter