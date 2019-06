Cecilia Canchig asegura que documentos presentados por legislador Fernando Flores son falsos (AUDIO)

Audio Junio 24- Cecilia Canchig



La asambleísta suplente denunció, en Fiscalía y en la Asamblea, la presunta falsificación de firma y uso doloso de documento falso Cecilia Canchig, asambleísta de CREO, representante de los ecuatorianos en el exterior, en los micrófonos de Ecuadorinmediato.com, aseguró que nunca firmó un documento que permita que se principal dice primero Juan Fernando Flores, hijo del legislador Fernando Flores. "Yo no he firmado ningún documento. Pero el parlamentario me supo explicar que esta era una práctica común en la Asamblea".