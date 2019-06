Renato Ibarra asegura que Hernán Daria Gómez fue quien lo sacó de la selección

El volante ecuatoriano aseguró que no abandonó la selección Ecuador está a pocas horas de enfrentar a Japón y sin embargo, siguen existiendo controversias, ahora por las declaraciones de Renato Ibarra, volante que salió d a selección. "Yo no abandoné a la selección, fue Hernán Dario Gómez el que tomó la decisión (de sacarlo)", dijo el futbolista y aseguró que "no iba a estar donde no le quieran".

“Unos días antes de medir a Chile tuve un choque con Cristian Ramírez y decidí parar (los entrenamientos) y la noche antes del partido el profesor llegó a mi habitación, el casi nunca va a las habitaciones de nosotros y me comentó que no me veía muy bien en los entrenamientos, que estaba un poco amargado, no sé con qué intención dijo esas cosas y fue cuando decidió darme de baja. Yo no voy a estar donde no me quieran”.

Gómez en cambio aseguró que Ibarra salió de la selección porque tenía una molestia. ““Renato tenía un dolor, me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga. Las puertas de la selección están abiertas para los que no quieran estar acá”

El extremo del América de México estimó que luego de sus declaraciones y las emitida por Gómez que no volverá a ser convocado a la Tricolor mientras el colombiano sea el técnico. “Estoy triste por las declaraciones del profesor, nunca busqué retirarme de la selección, fue su decisión. Ahora con esto, será complicado que esté en la selección. Siempre he estado comprometido con la Tri. No me gusta la polémica, es la primera vez que me pasa esto”. (BGV)

Fuente: Mundo Deportivo/ Ecuadorinmediato