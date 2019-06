Luisa Maldonado: "No encuentro ningún plan del Alcalde Jorge Yunda para Quito"

Audio Junio 24 -Luisa Maldonado



"Aparentemente es una persona de pueblo, pero no creo que vaya a gobernar para y con el pueblo", criticó "Mientras regala perritos, se van cocinando algunos aspectos que, a mi parecer, no están bien para la ciudad", afirmó Luisa Maldonado, excandidata a la Alcaldía de Quito, sobre la gestión de este primer mes del alcalde Jorge Yunda. Mencionó que no encuentra ningún plan por parte de la nueva autoridad, más que "anuncios esporádicos que más obedecen al marketing que a un plan". A su criterio, administrar esta ciudad, que heredó problemas serios, "es más que regalar perritos".

“No hay una sensación que tenemos un alcalde legítimamente elegido por el pueblo”, afirmó Maldonado, al precisar que la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) no fue transparente a nivel nacional y esto le preocupa por lo que pueda suceder en 2021.

Maldonado indicó que estaría por probarse el fraude en las elecciones seccionales. “Nosotros somos respetuosos del proceso democrático y no estamos en calidad de resentidos”, acotó. La excandidata recordó la noticia de que la Contraloría dice que 4 partidos: Compromiso Social, Justicia Social y dos más, no se ha cumplido con todas las formalidades para que puedan participar. “Qué hace Contraloría opinando sobre eso, no le corresponde. Acabamos de participar. Por qué no lo dijeron antes”, criticó.

Mencionó que no es la única que habla de esta mala participación por parte del CNE, sino de varios actores políticos que participaron en las últimas elecciones.

Sobre la gestión de Yunda en este tiempo, Maldonado mencionó que no encuentra ningún plan del Alcalde. “Han salido anuncios esporádicos que más obedecen al marketing que a un plan”. Por ejemplo, dijo, “que va a construir el Estadio en la Mitad del Mundo, que va acontruir un parque acuático, vive regalando perritos. Administrar esta ciudad que heredó problemas realmente serios es más que regalar perriotos”.

Felicitó el cuidado de la fauna de Quito, pero señaló que aún no se ha tomado “ninguna acción sobre los problemas de Quito. Se viene preparando algo que lo llama concesiones, a lo que yo llamo privatizaciones”.

Maldonado expuso que no se ha resuelto la concesión de la empresa de Aseo – EMASEO. “Hubo toda una preparación para llevar a una crisis y esto aún no se ha resuelto”, acotó. Otro problema, dijo, es el Metro de Quito y todo el sistema integrado. “Es estudio de París nos dice que el costo no pasa de 45 centavos y ahora se quiere imponer 70 centavos”. Además, advirtió que se quiere entregar el manejo a una concesión privada”.

“Mientras regalo perritos se van cocinando algunos aspectos que, a mi parecer, no está bien para la ciudad”, acotó.

Sobre la recuperación de la avenida 10 de agosto y Maldonado, aseguró que es “pro inmobiliario en función de una obra gigantesca financiada por la ciudadanía como el Metro de Quito”.

Sobre los políticos que están rodean a Jorge Yunda, a Maldonado le preocupa que se estén pagando algunos compromisos adquiridos en campaña. “Aparentemente Jorge Yunda es una personas de pueblo, pero no creo que vaya a gobernar para y con el pueblo. Uno observa el equipo que le rodea y uno ve que no necesariamente está ahí el pueblo ni que las medidas o proyectos vayan en su beneficio”, afirmó.

Además, alerta que habrá un respaldo a los empresarios inmobiliarios, sobre todo, que “al calor de esta obra (Metro de Quito), vayan a aprovecharse de lo que la ciudadanía ha puesto”.

Con respecto a los Guagua Centros, reveló que se entregaban USD $20 millones de dólares anuales para que maneje la esposa del exalcalde Mauricio Rodas. “El Patronato nunca presentó un informe de gestión”, cuestionó.

