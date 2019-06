Ecuador reafirmará su compromiso con la OEA

El canciller José Valencia asistirá a la 49 reunión de la Organización de Estados Americanos Ecuador participará en la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará en Medellín, Colombia, del 26 al 28 de junio de 2019. Durante el evento, el canciller José Valencia, quien presidirá la delegación ecuatoriana, reafirmará el compromiso del Ecuador con esa Organización como mecanismo de diálogo, concertación, cooperación y participación activa para la resolución de los problemas de los países del hemisferio.

Ecuador se ha reinsertado desde hace más de un año en los trabajos de la OEA, al considerarla el foro continental por excelencia, en cuyo seno existe el compromiso de mejorar la situación de las sociedades que la integran, logrando su desarrollo socio-económico en paz, con instituciones democráticas sólidas y pleno respeto de los derechos humanos.

El canciller Valencia insistirá en sus intervenciones en la necesidad de una transición pacífica en Venezuela, bajo el liderazgo del presidente encargado Guaidó y con la celebración de elecciones libres bajo supervisión internacional.

Ecuador, que en su política exterior promueve la defensa de los derechos humanos, considera que la democracia ya no es únicamente un sistema político más, sino el único reconocido por la región. En el marco de la Carta de Conducta de Riobamba, que consagra que la acción externa conjunta en protección de los derechos humanos no viola el principio de la no intervención, estima que la OEA no puede ni debe permanecer impasible ante la violación de los derechos de los pueblos a la democracia y ante la conculcación sistemática de los derechos humanos.

La Asamblea General, a la cual asistirán los 34 países miembros, países observadores permanentes y directores de organismos internacionales y regionales, tiene como tema principal la innovación para fortalecer el multilateralismo hemisférico.

De las reuniones de la Asamblea se espera la aprobación de al menos catorce resoluciones y dos declaraciones en los cuatro pilares de la organización: Democracia, Derechos Humanos, Seguridad y Desarrollo.

El Canciller aprovechará el encuentro para mantener reuniones bilaterales con algunos de los ministros de Relaciones Exteriores asistentes, incluidos los de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) y de países observadores de Europa, como también con la Presidenta, Vicepresidente y Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA. (BGV)

Fuente: Cancillería del Ecuador