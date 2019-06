Titular del IESS tendrá que explicar falta de pagos a prestadores externos de salud

Además, se pide garantizar la atención, calidad, calidez, ágil y oportuna a los pacientes de diálisis y hemodiálisis de la provincia de Bolívar Este martes 25 de junio de 2019 el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la moción para que el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, comparezca ante la Comisión de Salud para que explique por qué no se realiza los pagos a los prestadores de salud externos y las acciones para solventar la falta de servicio.

El asambleísta Fafo Gavilánez (AP) presentó esta moción y advierte que la suspensión del pago a proveedores de salud externos del IESS, provocaría que se interrumpan servicios en perjuicio de los afiliados y jubilados.

El objetivo es que Granda explique las razones por las cuales no se están realizando los pagos y la terminación de dichos contratos.

La resolución exhorta al Presidente del Instituto tomar las medidas necesarias para el debido y acertado cumplimiento de sus obligaciones ante los afiliados.

Además, se llama la atención al Director General del IESS para que garantice la atención, calidad, calidez, ágil y oportuna a los pacientes de diálisis y hemodiálisis de la provincia de Bolívar.

De existir responsabilidad, señalan, esta autoridad deberá realizar los procedimientos administrativos sancionatorios por la excesiva demora en la tramitología, de conformidad con la ley.

En el debate, los asambleístas subrayaron que los pacientes con enfermedades catastróficas y cáncer no tienen por qué pagar la ineficiencia de las autoridades del IESS, por no cancelar los valores pendientes a prestadores externos o no agilizar trámites con el nuevo prestador.

Fuente: Asamblea Nacional, EcuadorInmediato