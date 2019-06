Bolillo Gómez: "Yo no soy de regalar el trabajo, si me quieren echar bienvenido"

La Selección de Ecuador quedó eliminada de la Copa América La Selección de Ecuador quedó eliminada de la Copa América, tras empatar frente a su similar de Japón. El estratega Hernán ‘Bolillo’ Gómez analizó la participación de combinado nacional.

Sobre el partido frente a Japón, donde Ecuador empató 1-1 y terminó último en su grupo eliminándose del torneo. El estratega puntualizó. «Partido que fue parejo, que tuvo mucho orden.Nosotros igual tuvimos orden porque sino nos hubieran pasado por encima».

Bolillo, explicó que Ecuador está en un recambio y que espera ya tener un equipo consolidado para las eliminatorias. «Ecuador está buscando un equipo, esta buscando una reestructuración para pelear en las eliminatorias» , comentó. Así mismo destacó lo realizado por sus jugadores. «A los muchachos no hay que señalarles nada, ellos corrieron y metieron durante todo el partido».

Al ser cuestionado si podría dejar la selección, el estratega expresó. «A mi ningún directivo me dijo que si me iba mal me iban a mandar, sino no vengo. Yo no soy de regalar el trabajo. Si me tienen que echar bienvenido, vendrá otro cuando venga ese otro habrá el mismo maltrato, quieren resultados cuando no se pueden dar».

Así mismo agregó que considera que el director técnico no es el único culpable sino son problemas que vienen de atrás. «Yo no me considero el único culpable, sino que este problema vino desde las eliminatorias pasadas».

Finalmente, sobre la polémica que se generó tras la salida del Renato Ibarra, manifestó. «Yo nunca voy solo a hablar con un jugador de fútbol. Yo nunca echo a un jugador, ellos entran o se sacan solos.. Cuando escuchamos lo de Renato, nos reímos». (BGV)

Fuente: La Red