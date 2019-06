Presidente de la Asamblea aún no presenta agenda legislativa a un mes y 12 días de su elección, según César Rohón (AUDIO)

Audio Junio 25- César Rohón



Comentó que el acuerdo que hubo entre bancadas solo buscaba cargos en el Legislativo El asambleísta César Rohón, en lo micrófonos del Ecuadorinmediato, habló sobre la realidad en la Asamblea Nacional. "A nosotros nunca nos interesó los cargos para poder trabajar y legislar. Cosa que parece que ha sido el eje del acuerdo entre organizaciones políticas. Seguimos esperando a que esta semana el Presidente de la Asamblea, César Litardo, presente la agenda legislativa".

Sobre el Partido Social Cristino (PSC) aseguró que “su actitud no ha sido de pacto sino de apoyar los proyectos que proponen el cambio positivo. Así también nos vamos a mover los dos años que vienen. A nosotros nunca nos interesó los cargos para poder trabajar y legislar. Cosa que parece que ha sido el eje del acuerdo entre organizaciones políticas”.

“Parece que este acuerdo ha sido el de los cargos y reparto para terminar en el sainete que terminó la Asamblea, violando todo procedimiento. Incluso destituyendo al único presidente de la Comisión de los Trabajadores que fue elegid, que fue Vicente Taiano y pusieron a los que ellos quiero imponer”.

Explicó que todas estas acciones han generado desconfianza, “llegamos a un mes y 12 días que la Asamblea Nacional no ha podido trabajar. Porque se preocuparon de las cosas de encima y no las de fondo”. Rohón preguntó al presidente de la Asamblea, César Litardo, dónde está la agenda legislativa.

“El primer día que se posicionó debió haber presentado la agenda legislativa. Hay muchos proyectos que ya están listos para que sean debatidos en el pleno de la Asamblea. Por ejemplo, la reforma al Código Orgánico Integral Penal, Ley Anticorrupción, Código de la Salud, entre otras ya están listos y aún no se las debate”.

Recordó que hay varias leyes que van a llegar al Legislativito, “vienen temas calientes como la Ley de Fomento Productivo y las reformas laborales. Las comisiones están trabajando, ejemplo la mesa legislativa de Desarrollo Económico está tratando el tema de la Ley de Emprendimiento que es necesaria en la economía del Ecuador”.

“En la Asamblea hay que bajar el volumen de la politiquería y esperar a que esta semana el señor presidente de la Asamblea Nacional presente la agenda legislativa”.

Rohón aclaró que no ha tenido ningún acuerdo con el Gobierno Nacional. “Nosotros hemos votado a favor y hemos apoyado por proyectos que sean buenos. El Gobierno Nacional, partido como se encontraba, necesitaba apoyo en las leyes y nuestro apoyo fue a cambio de nada sino por el Ecuador. Para que haya gobernabilidad”.

“Hoy que la vuelta se da, porque tuvimos que elegir nuevas autoridades se ve algo distinto”. Recordó que muchos legisladores, cuando se destituyó a José Serrano como presidente de la Asamblea Nacional, querían cambiar todo en la Asamblea. “Ellos pedían una renovación. La posición del PSC fue que se tenía que respetar la Ley”.

“Esa posición nuestra fue la que permitió que se mantenga la Asamblea y ahora sí se pueda reestructurar, como dice la Ley. Hoy la Ley no se ha respetado, tenemos estos acuerdos que buscan cargos”.

Rohón aseguró que no les afecta que Vicente Taiano haya sido destituido como presidente de comisión, “eso no nos afecta en nada. Porque al no ser parte del acuerdo, lo que ha quedado en evidencia es la violación de la Ley. Nosotros estamos bien, no necesitamos tener cargo para poder seguir actuando”.

Sobre la Comisión de los Trabajadores dijo que no estaban atrás de la presidencia. “Tenemos dos legisladores en esa mesa legislativa. Nosotros nos presentamos en la convocatoria porque cuando se establece las comisiones, se escoge a un coordinador que es el encargado de vializar las nuevas directivas. En este caso era María José Carrión que llamó a los legisladores. Resulta que convocó a la Comisión, se instaló sesión y se dio cuenta que no tenía los votos y se retira”.

“Ahí deja la sesión. Los que estaban en la sesión deciden nombrarle de presidente a Taiano. Él no fue a ser el líder sino a cumplir. El PSC tiene dos votos en la Comisión de Trabajadores y vamos a trabajar por las reformas”. Afirmó que lo acuerdos no son malos y los diálogos son positivos para buscar la gobernabilidad.

“Parecería que no hay otros legisladores, porque necesariamente tenía que ser María José Carrión. Porque la salida era otro asambleísta, pero pasaron más de un mes y lo único que se ha hecho es desprestigiar a la Asamblea”. Aseguró que esa mesa legislativa no se ha reunido en más de un mes.

“Es una vergüenza ni siquiera ahora sesionan”.

Sobre la situación nacional y la posible candidatura de Jaime Nebot a la presidencia del Ecuador en 2021, “nosotros no tenemos ningún acuerdo con el Gobierno. Ahora estamos organizando el partido. Vamos fuertes con las carteras de los jóvenes. Es impresionante la cantera de la seis y esto es bueno para el futuro del país”.

“Nosotros en la parte legislativa vamos a seguir haciendo y apoyando los proyectos positivos para el Ecuador vengan de donde vengan. Nebot es el único líder en este país que hace acuerdos, porque la ganancia que conseguimos en estas últimas elecciones es con alianzas. Es la 6 y sus aliados, quien ha conseguido esto es Nebot”.

Comentó que estos acuerdos se los hizo con otras fuerzas políticas no con las de Gobierno. “Nosotros no estamos en ningún tipo de persecución, sabemos que el correísmo está ahí y hay que respetarlo. Esa ha sido nuestra posición siempre. Ya Nebot empezó su recorrido por el país como corresponde a un líder nacional”.

Sobre el caso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Padre Carlos Tuárez, explicó “que este es un tema de justicia ordinaria que solo cuando la Fiscalía pida que se le quite el fuero de corte que tiene este funcionario para llevar adelante las investigaciones debe actuar la asamblea, hasta ahí no más”. (BGV)

