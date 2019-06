Eduardo Franco Loor: "Jorge Glas ha recibido más de 30 amenazas de muerte", según su abogado

Audio Junio 25 - Eduardo Franco Loo



Su abogado defensor espera que las amenzas de muerte contra su defendido no sean verdad Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge Glas dialogó con El Poder de la Palabra sobre las amenazas de muerte que ha recibido el exvidepresidente de la República, ahora recluido en la cárcel de Latacunga por asociación ilícita. El abogado mencionó que Glas ha sido recibido más de 30 amenazas de muerte y dijo que espera que la hecha en el video que circula en redes "no sea verdadera" por el bienestar de su cliente y el de su familia que sufre por esto.

“El video que salió el domingo debió haber sido investigado, pero Moncayo y Romo se convirtieron en 10 minutos en peritos y desestimaron el video” dijo el jurista quien añadió que las cárceles de Ecuador son inseguras y que su defendido le “ha dicho que ha sido amenazado más de 30 veces”, que incluso, Glas llegó a saber que “darían un trofeo a quien lo mate”

Le sorprendió que no se haya hecho el traslado de Glas de la cárcel de Latacunga a la cárcel 4 de Quito, que según el jurisconsulto, sería menos moderna y modesta, pero más segura por el tipo de reclusos que en ella se encuentra.

“Romo y Moncayo serán los responsables ante la historia y penalmente si algo le llega a pasar a Glas” mencionó Loor sobre las declaraciones hechas por la ministra y el director de rehabilitación sobre el video que circuló en redes sobre reos que amenazan de muerte al exvicepresidente.

Para Loor, el video presumiblemente no fue hecho en Latacunga, sino en otra cárcel y dijo que “amerita una investigación más profunda, pero que no se diga enseguida que es falso”. Agregó que “el gobierno no toma con seriedad este asunto porque da la impresión que estña hecho en alguna cárcel de la costa”.

Añadió que el comunicado dice que Moncayo “garantiza la integridad de Glass”, pero cuestionó si este funcionario puede garantizar que no haya armas o drogas en las cárceles del país. Por otro lado, mencionó que “Glas es una persona inocente ante el mundo porque su sentencia no está ejecutoriada” y que su vida debe ser preservada.

[PCM]