Bini: No habrá versión con investigadores de Estados Unidos

Está previsto que hoy rinda su versión Juan Sebastián Roldán, secretario particular del Presidente de la República. Carlos Soria, abogado de Ola Bini, informó a través de su cuenta de Twitter que la diligencia prevista para el 27 de junio en la Fiscalía en la que Bini debería responder preguntas de investigadores de Estados Unidos, a través de funcionarios de la Fiscalía de Ecuador, fue suspendida. No se ha informado si habrá nueva fecha para esto.

El abogado escribió que “Ola Bini ha sido notificado con la decisión del Dr. Wilson Toainga de suspender la versión dispuesta para el 27 de junio” y añadió que “seguramente el Departamento de Justicia de los EEUU pudo darse cuenta de las arbitrariedades en este caso”.

Bini y su equipo de abogados, conocieron de esta audiencia con investigadores extranjeros a través de un reportaje de la cadena CNN en el que se aseguraba que el informático sería interrogado por investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Anunció que causó conmoción debido a que la Constitución prohíbe este tipo de injerencias.

En el mismo caso, Juan Sebastián Roldán, secretario particular del Presidente Lenín Moreno, debe rendir versión a las 9:00. La versión no será escrita ya que el Fiscal a cargo del caso no se lo habría permitido.

[PCM]

Fuente: Twitter / Ecuador Inmediato