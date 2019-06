Aportantes de hasta USD $50 mil a campañas de Alianza PAIS no pagaron impuestos: Diana Atamaint

"Llama la atención que alguien que no tiene actividad económica, que no reporta nada, pueda aportar con estos monto", señaló En el marco de las investigaciones que lleva adelante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, reveló que existe aportantes a las campañas de Alianza PAIS, de hasta USD $50 mil. Además, expuso que no han encontrado, hasta ahora, aportes por parte de entidades públicas.