OPINIÓN (El Oro) Elegirán a representantes a Participación Ciudadana

Luego de varias deliberaciones en la reunión mantenida el jueves 27 de junio del 2019, en el ovalo cultural Dr. Rodolfo Vintimilla Flores, los representantes de los consejos barriales y organizaciones sociales llegaron al consenso de reunirse el próximo 13 de julio, a las 15:00 en el coliseo Lupe Ríos, ubicado en la Cdla Nueve de Octubre, para en asamblea cantonal elegir a tres representantes de la ciudadanía al sistema de participación ciudadana e igual número al consejo de planificación del Municipio.

El cantón tiene 120 barrios, ciudadelas, urbanizaciones de interés social, entre otras; de ellas sólo 60 están legalmente constituidas y cuarenta están en vías de organizarse y ejercer los mecanismos de participación ciudadana que conlleve a mantener el contacto directo con el municipio y cubrir las necesidades insatisfechas, principalmente con las obras básicas.

Wanda Davis, representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, delegación de El Oro, señaló que la convocatoria es abierta a toda la ciudadanía para que sea partícipe del proceso de Asamblea cantonal de participación ciudadana que delegará a tres representantes que integrarán el Consejo de Planificación del Municipio de Pasaje.

En la reunión se dieron a conocer varios criterios, ya que no estaban presente la mayoría de representantes de consejos barriales.

“Es sano y saludable el debate, si la ciudadanía dice que no asistieron todos y no hay la representatividad de un pueblo es importante conocer que ellos mismos convoquen y lideren la elección”, sostuvo Davis, al tiempo de señalar que la convocatoria será abierta, no solo dirigida a los consejos barriales sino a todos los ciudadanos, organizaciones social, clubes deportivos, asociaciones, jóvenes, adultos, discapacitados, montubios, afros, indígenas, no solo de manera organizada sino de forma individual, porque el derecho los asiste, ya que la participación ciudadana es un derecho de todos, recalcó.

En cuanto a la ausencia de varios dirigentes comunitarios, recalcó que es importante que la ciudadanía se vincule en estos espacios. “Hemos tenido muchos gobiernos locales que desconocen lo que es participación y no vinculan a los ciudadanos, es bueno ver que en Pasaje la población se empodera de sus derechos.

En muchos casos desconocen que hay un presupuesto participativo que debe ser distribuido equitativamente, recursos que el Estado entrega a cada gobierno cantonal y por ello deben involucrarse todos para que el GAD incluya sus peticiones en el presupuesto participativo”, destacó y recordó que de enero a diciembre se planifica las obras que ejecutará la institución, es por eso que la ciudadanía debe involucrarse, ser partícipe de lo público y fiscalizar que se cumpla con las obras.