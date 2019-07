LOS ANDES (Chimborazo) Alcalde de Colta invitó a rueda de prensa para información situación del Municipio

El alcalde dio a conocer la situación que recibió el Municipio de Colta

Es importante que la población de Colta y Chimborazo, conozca la situación que recibió la actual administración Municipal, en rueda de prensa realizada este lunes a las 19h00 en la sala de sesiones del concejo, el alcalde Simón Bolívar Gualán junto a los funcionarios, señalaron que recibieron con una serie de irregularidades.

Manifestó, que mediante oficio solicitaron al ex alcalde, se de información documentada del estado financiero, ejecución presupuestaria, proyectos, reporte de ingresos y egresos, transferencias, informe de auditoría, exámenes especiales del período 2014 al 2019, con la finalidad de realizar una evaluación del estado de transición y la situación que se encuentra la municipalidad.

Añadió, el alcalde que no existió en ningún momento el proceso de transición, encontraron resistencia y el pedido no fue atendido, era necesario que se reciba informes detallados, esa negativa ocasionó que presente una serie de novedades.

Explicaron que no se cuenta con plan estratégico actualizado, que los últimos seis años se trabajó de manera antojadiza y desordenada.

No se han conformado los consejos de planificación y participación ciudadana, el año 2018 se conformó pero no se expidieron los nombramientos ni ha venido funcionando ese organismo, No se ha dado un seguimiento a los convenios suscritos entre el GAD de Colta y el Banco de Desarrollo, motivo por el cual los plazos para la terminación de las obras y la solicitud de los últimos desembolsos están por ejecutarse.